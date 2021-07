GGD IJsselland: "Virusvrij terug van vakantie, dat moet het streven zijn"

Er is vakantiedrukte bij GGD IJsselland. Veel vragen over vaccins of een vaccinbewijs, een test of een stempel in het gele boekje. "Soms lijken we wel een reisbureau", zegt directeur Rianne van den Berg. De drukte zal vrijdag nog iets verder toenemen als ook jongeren van 12 tot 17 jaar zich kunnen laten vaccineren. "Het is goed dat dat nu ook kan."

Het is mooi dat we de vrijheid weer hebben om op vakantie te kunnen gaan. Voor wie dat gaat doen, is het zaak de situatie op de plek van bestemming goed in de gaten te houden. Regels veranderen regelmatig. Het is ook goed om je bewust te zijn van de risico's die je kunt lopen in gebieden waar de vaccinatiegraad misschien minder hoog is.

'Laat je niet verrassen'

"We hopen dat mensen de informatie goed in de gaten houden. Het is belangrijk om even te kijken wat je nodig hebt voor welk gebied en waar je moet zijn als je iets nodig hebt. Dus kijk alsjeblieft naar de site van de GGD of van de Rijksoverheid en laat je niet verrassen."

De GGD krijgt veel vragen omdat voor de ene bestemming iets anders nodig is dan voor de andere. "Veel mensen hopen dat ze op vakantie kunnen en dat betekent voor ons bij het testen drukte, maar ook dat we zoveel mogelijk mensen proberen te vaccineren voor ze weg gaan."

Vanaf vrijdag minderjarigen

Met enige regelmaat komt een groep vakantiegangers besmet met het virus uit het buitenland terug. Vaak zijn dat jongeren en juist daarom is Rianne van den Berg blij dat de groep van 12 tot 17 jaar vanaf vrijdag ook een afspraak kan maken voor een inenting. "We zijn ontzettend benieuwd hoeveel tieners daarvoor gaan kiezen."

Rianne van den Berg hoopt dat in de vakantievreugde het virus niet vergeten wordt. "Want virusvrij terug van vakantie, dat zou toch voor iedereen het streven moeten zijn?"