FC Twente haalt Jody Lukoki terug naar Nederland: "Ron Jans doorslaggevend geweest"

Lukoki begon zijn carrière bij Ajax en speelde ook voor SC Cambuur en PEC Zwolle. Daarna vertrok hij naar het buitenland waar hij speelde voor Ludogorets in Bulgarije, waar hij vier keer kampioen werd, en Yeni Malatyaspor in Turkije.

Keuze makkelijk

Nu keert hij dus terug in Nederland: "Voor mij persoonlijk wel belangrijk, want ik heb natuurlijk ook een kleine. Maar ook gewoon weer lekker voetballen. Ik ken de trainer goed. Ik ben er natuurlijk een paar maanden uit geweest en als je dan een trainer hebt die je kent, die je goed heeft geholpen, waar je een mooie tijd mee hebt gehad en hij is trainer van een mooie club als Twente, dan is de keuze makkelijk om voor Twente te kiezen."

Jans doorslaggevend

Die trainer is Ron Jans en die is doorslaggevend geweest in de keuze van de rappe aanvaller. "Ik heb een gesprek met hem gevoerd en het voelde gewoon goed. Soms moet je je gevoel volgen. Ik ben een gevoelspersoon en m'n gevoel zei dat dit de beste keuze is."

Breder geworden, maar snelheid is er nog

Lukoki speelde in Nederland als laatste bij PEC Zwolle. Er is fysiek wel wat veranderd bij de buitenspeler, maar voetballend niet: "Ik ben wat breder geworden, je wordt natuurlijk ook ouder. Ik ben in het buitenland geweest. Ik ben gegroeid in m'n spel, ik ben volwassener. Je leert natuurlijk veel meer, maar qua voetbal en spel kunnen jullie denk ik hetzelfde verwachten. Veel snelheid, die is er nog steeds."