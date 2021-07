Komst FC Twente naar Het Diekman stapje voor stapje dichterbij

De afgelopen maanden is er gesproken over hoe die TOP Sportcampus er uit moet gaan zien. Zo moet het volgens wethouder Niels van den Berg een multifunctionele accommodatie worden waar FC Twente met hun heren- en dameselftallen moet gaan trainen. Ook moet er kennis en kunde hun intrek gaan nemen, denk aan fysiotherapeuten of onderdelen van de universiteit op het gebied van talentontwikkeling.

Talentontwikkeling

Mogelijk is daar ook een rol weggelegd voor de Scheidsrechtersvereniging Enschede & Omstreken. Zij zijn nu ook gevestigd op Diekman-West en maken deel uit van talentontwikkeling. Alle andere verenigingen die nu gevestigd zijn op Diekman-West (PW, Twente '05 en SC Enschede) moeten verhuizen. Van PW en Twente '05 is al bekend dat zij verhuizen naar Diekman-Oost.

Op Diekman-West moet alles rond talentontwikkeling centraal staan, op Diekman-Oost vestigen straks de breedtesportverenigingen. Acht sportverenigingen hebben eerder al hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om te verhuizen naar de nieuwe sportcampus op Diekman-Oost. Nog eens drie verenigingen deden hetzelfde voor de clustering in Enschede-Zuid. De verhuizingen zijn onderdeel van de gewenste clustering door de gemeente.

1 juli 2022

"We werken nu aan een plan waarbij we ook kijken naar de verbinding tussen Oost en West", zegt Van den Berg. "We moeten nog in detail kijken hoe het moet qua indeling van velden en gebouwen. Vervolgens moet blijken of alle plannen financieel haalbaar zijn. Tot 1 juli 2022 nemen we de tijd om alles uit te zoeken en dan moet blijken of er voldoende perspectief is om de plannen door te zetten." Als er voldoende perspectief is moet FC Twente op 1 juli 2023 zijn intrek nemen op de TOP Sportcampus.