Stop Afvalwater Twente reageert op besluit SodM: "Het is één grote ellende in Twente"

"Het is duidelijk dat hier sprake is van één grote ellende in Twente. We zijn weliswaar met de NAM in overleg, maar dat vinden we ook vrij waardeloos allemaal. We worden gewoon bedonderd." Klare taal van voorzitter Freddy Mensink van de stichting Stop Afvalwater Twente. Hij reageert op het besluit van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om injectie voor afvalwater per direct onder verscherpt toezicht te stellen.

Het Openbaar Ministerie gaat bovendien bekijken of strafrechtelijk kan worden opgetreden.

'Heel kordaat'

"Dit is een heel kordaat optreden van SodM", stelt Mensink. "Al is dit nog maar een eerste stap. De put ROW-7 is nu even stilgelegd, maar eigenlijk hadden volgens ons alle putten stilgelegd moeten worden omdat volstrekt onduidelijk is wat er in die putten aan de hand is. "

Mensink spreekt van 'ouwe meuk' als hij het heeft over onder meer de leidingen waar het vervuild afvalwater van de NAM door vervoerd wordt. "Het is prachtig voor de bewoners aan de Tramweg dat het na al die ellende even op halt staat allemaal."

'Even afwachten'

Het Openbaar Ministerie gaat nu kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Volgens de voorzitter van Stop Afvalwater Twente zal het zo'n vaart nog niet lopen. "We moeten eerst even afwachten welke gegevens de NAM hiervoor gaat aanleveren. Wat dat weer voor ellende oplevert."

De NAM heeft begrip voor de maatregelen die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maandag heeft aangekondigd. "Het Staatstoezicht heeft ons een stevige tik op de vingers gegeven, we staan onder verscherpt toezicht en gezien de ontwikkelingen hebben wij daar begrip voor." Dat zegt Martijn Kleverlaan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.