RTV Oost viert vakantie met 'Zomer in Overijssel'

Alle hoogtepunten van de dag zie je elke werkdag om 17.00 uur op TV Oost en op onze sociale media verzamelen we de beste uit-tips voor je. Het radioprogramma ‘De Lunch’ wordt elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur live op een mooie locatie in de provincie gemaakt.

Je vindt ons hier!

12 t/m 16 juli: in en rondom Beuningen, Oldenzaal, Geesteren, Enter en Losser.



19 t/m 23 juli: in en rondom Hasselt, Genemuiden, Dalfsen, Kampen en Zwolle

26 t/m 30 juli: in en rondom Raalte, Luttenberg, Wijhe, Bathmen en Deventer

2 t/m 6 augustus: in en rondom Kalenberg, Blokzijl, Steenwijk, Vollenhove en Giethoorn

9 t/m 13 augustus: in en rondom Borne, Enschede, Boekelo, Hengelo en Delden

16 t/m 20 augustus: in en rondom Hardenberg, Staphorst, Ommen, Dedemsvaart en Slagharen

23 t/m 27 augustus: in en rondom Lemele, Vroomshoop, Almelo, Nijverdal en Holten

Levend Ganzenbord

Zin in een spelletje? Elke vrijdag spelen we Levend Ganzenbord op ons enorme Overijssels Ganzenbord. Onze provincie zit vol hindernissen: Pas op voor het trilveen in de Weerribben, de Kloosterput in Sibculo of het Huis van Bewaring in Almelo! Wie bereikt het eerst de Radio Oost-finish en wint mooie prijzen. Binnenkort maken we bekend waar we ons ganzenbord neerleggen.