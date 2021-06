Special Olympics vraagt geld aan Provincie Overijssel: "Situatie wordt nijpend"

De provincie stelde eerder een bijdrage van 225.000 euro beschikbaar, minder dan de in totaal gevraagde 300.000 euro. Het bedrag is nodig voor de organisatie van het evenement, maar ook om na het evenement de gehandicaptensport in de regio een boost te geven. Ondersteund door een motie willen D66, SP en GroenLinks dat de provincie het overgebleven bedrag van 75.000 euro alsnog op tafel legt.

'Situatie is nijpend'

Dat is volgens Renilde Huizinga, statenlid van D66, essentieel om de gehandicaptensport in de provincie structureel aan te pakken. "We hebben gezien dat er in G-sport nog veel te verbeteren valt. Als provincie hebben we daarom uitgesproken bij te willen dragen aan de Special Olympics volgend jaar zomer in Twente, maar vooral ook aan de structurele verbetering daarna. Waar de provincie het bedrag vandaan haalt maakt mij niet uit, als het er maar komt."

Maaike Heethaar, directeur van de Special Olympics 2022 in Twente, zegt dat de bijdrage essentieel is om het evenement - en de ontwikkeling van de G-sport op lange termijn - door te laten gaan. "Als wij dat bedrag van 75.000 euro niet van de provincie krijgen, is de situatie nijpend. Dan moeten we dat geld ergens anders vandaan halen, omdat we anders dit najaar geen 'go' krijgen om het evenement te organiseren. In deze coronatijd lukt het niet zomaar om 75.000 euro uit de markt te halen."

Om in het najaar groen licht te krijgen voor de organisatie van de Special Olympics moet 85 procent van de begroting gedekt zijn. De totale begroting van het evenement is 1,5 miljoen euro. De 14 Twentse gemeenten staan garant voor 500.000 euro.

'We kijken naar een oplossing'

Het provinciebestuur heeft aangegeven dat de potjes 'evenementen' en 'sport' leeg zijn. Het lijkt dus geen uitgemaakte zaak dat morgen ingestemd wordt met de bijdrage van 75.000 euro. "Er is heel veel sympathie voor het evenement en de doelgroep", stelt Moniek Kleinsman van coalitiepartij CDA. "Persoonlijk vind ik dat het evenement absoluut moet doorgaan, maar het geld moet wel ergens vandaan gehaald worden. Daar zijn we nu druk mee bezig, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Je zit natuurlijk wel vast aan een coalitieafspraak."

Volgens Huizinga (D66) zit er niets anders op dan goed zoeken naar een potje waar nog geld in zit. "De organisatie heeft vanaf het begin al duidelijk aangegeven in totaal 300.000 euro bijdrage van de provincie nodig te hebben. Als provincie hebben we gezegd dit evenement heel belangrijk te vinden, dus moeten we nu ook doorpakken. Er moet geld voor te vinden, als je maar echt wilt."