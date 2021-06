Kinderen uit Raalte leren veel over boerenleven tijdens foodcampdagen

Het initiatief voor deze zogeheten foodcampdagen is een samenwerking tussen Carmel College Raalte, LekkerBoer en Boerderijeducatie Salland en Vechtdal. Doel is de binding tussen scholieren en het boerenleven te versterken. Aandacht voor gezond leven en bewegen en voor voedsel produceren.

'Een hoop bijgeleerd'

Sommige kinderen dachten tot vandaag nog steeds dat het vlees op hun bord van dat ene pakje in de supermarkt komt en de melk regelrecht uit de fabriek. "Ik wist er een klein beetje van, maar heb vandaag wel een hoop bijgeleerd", lacht Thijs.

Kinderen uit Raalte leren over boerenleven tijdens foodcampdagen (Foto: RTV Oost/Chantal Everaardt)

"En dat is ook precies de bedoeling van de dag", zegt Nieske Neimeijer van de gelijknamige biologische varkenshouderij in Heino. "Ik geniet enorm van al die jeugd hier op het erf. Het is ook heel belangrijk om te laten zien waar hun voedsel vandaag komt." Ze kreeg veel vragen op zich afgevuurd. Bijvoorbeeld hoeveel machines er op het bedrijf staan. "Daar weet ik helemaal niets van. Ik ben een dierenmens."

'Uniek om dit te doen'

Docent Jeanet Tissingh erkent dat. "Heel mooi dat ze nu in de praktijk zien wat ze in theorie hebben geleerd. Dat ze zien dat je zuinig moet zijn op het milieu. Ik vind het uniek om dit te doen, het is ook prachtig om te zien welke vragen de kinderen hebben en hoe ze lessen en praktijk combineren vandaag. Schitterend. Morgen gaan we met leerlingen naar melkveehouderij Haarman in Heeten, daar leren ze weer alles over koeien."

Leren over het boerenleven tijdens foodcampdagen in Raalte. (Foto: RTV Oost/Chantal Everaardt)

Leerling Alieke had een heel bijzondere ervaring. Zij mocht helpen met het wegen van een varken. "Het was 126 kilo. Dat is best zwaar. Ik vond het heel mooi om te zien hoe de varkens hier leven op de boerderij."

Aan het eind van het bezoek werd samen met een echte kok voor iedereen een lekkere hamburger gemaakt en opgegeten, uiteraard met spek van de varkens die eerder hebben geleefd op de boerderij van Nieske en Jeroen Neimeijer.