Zeldzame rode wouw krijgt in Wijhe speciaal zendertje: "Zo beschermen we 'm"

Mark Zekhuis, ecoloog bij Landschap Overijssel, weet precies waar 'ie in Wijhe moet zijn. Samen met een klein team loopt hij naar dé boom waarin een nestje zit met twee jonge rode wouwen. Eigenlijk waren het er drie, maar eentje heeft het niet gered. "Survival of the fittest", aldus Zekhuis.

Gevoelig voor windmolens

Het doel? Beide vogels meten en ringen. Ook krijgt een van de jongen een speciaal zendertje. "Op die manier krijgen we heel goed in de vingers hoe die rode wouwen leven, wat ze doen en waar ze voedsel vinden."

En dat is hard nodig, want de zwaar beschermde vogel verongelukt volgens Zekhuis regelmatig. "Hij is heel gevoelig voor windmolens, want hij vliegt heel veel. We doen dit nu drie jaar en zijn al wat vogels verloren die door windmolens geraakt zijn. Maar ook door treinen en ander verkeer."

In deze video zie je hoe de jonge rode wouw een zender krijgt:

Een bijzonder project dus, maar bij het zenderen van één zo'n kleine vogel komt nog heel wat kijken. Deze rode wouwen zijn ruim veertig dagen oud. Als de vogels te zelfstandig worden, is zenderen geen optie meer. Dus moeten ze, nu het nog kan, uit het nest getakeld worden.

Allereerst moet iemand dus de boom in. Vervolgens wordt er een rugzak naar boven gehesen waar de rode wouwen in worden gestopt. Als beide jongen veilig in de tas zitten, wordt 'ie weer rustig naar beneden gehaald.

Dan begint het meetwerk. De vogels worden gewogen en krijgen een speciaal ringetje om hun poot. "Dit onderzoek is bedoeld om meer te weten over de rode wouw zodat we hem beter kunnen beschermen. Zo kunnen we ook zien waar 'ie last van heeft", legt Zekhuis uit.

Zendertje plaatsen

Als alle gegevens zijn genoteerd, wordt het zendertje geplaatst. Dat zijn dure apparaatjes die werken op zonne-energie. Het is een nauwkeurig werkje om de zender op de rug van de rode wouw te plaatsen. Hij moet precies op de juiste plek zitten, zodat de vogel hem onderweg niet verliest.

De rode wouw komt volgens ecoloog Zekhuis vooral in het oosten van Nederland voor. "Dan heb ik het over Gelderland, Drenthe, Limburg en Overijssel. We zien dat 'ie met name in grote, open landschappen zit. Hij broedt vaak op landgoederen waar het relatief rustig is en hij is een specialist in het vinden van de stille bosjes."

Vorig jaar hadden we in Nederland 20 broedparen, nu 35 Mark Zekhuis, ecoloog Landschap Overijssel

Het zendertje is inmiddels geplaatst en daarom moeten de rode wouwen de rugzak weer in. Voorzichtig wordt de tas omhoog gehesen richting het nest en worden moeder en haar jongen weer met rust gelaten. "Nu is het afwachten", zegt Zekhuis. De locatie van het nest is geheim, maar als de vogels eenmaal gaan zwerven, kunnen liefhebbers de gezenderde rode wouwen volgen via www.grauwekiekendief.nl.