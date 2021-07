Na depressie vraagt Hengeloër om meer aandacht voor psychische problemen

Wie last heeft van psychische klachten zoals angst, een vergevorderde burn-out of een depressie, komt vaak via de huisarts uit bij een psycholoog. Maar een kort rondje langs psychologen in Overijssel levert een somber beeld op: de wachttijden variëren van minimaal acht weken tot een half jaar. Veel praktijken van gezondheidzorgpsychologen (GZ-psychologen) geven het op hun website al aan: 'we zitten vol'.

Depressie

Noaz Asbroek was zeventien toen hij een burn-out kreeg. Hij zocht hulp, maar kreeg die door de lange wachtlijsten niet op tijd. Met als gevolg dat zijn burn-out overging in een depressie. Omdat hij suïcidale gedachten kreeg en niet alleen gelaten kon worden, werd hij opgenomen. Om te voorkomen dat andere jongeren met dezelfde problemen te maken krijgen, vond hij dat er iets moest veranderen. "Ik zat vroeger in een sportklas en kon wel twee uur per dag gym krijgen. Maar ik leerde niet hoe je moet omgaan met rouw of faalangst, terwijl ik dat zo graag had gewild."

Samen met een aantal andere jongeren met mentale problemen, pleit Noaz voor een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid. Op de dag dat de Kamer debatteerde over het jeugdbeleid (22 juni) boden zij een petitie voor zo'n preventieakkoord aan.

Wachtlijsten

Dat de wachtlijsten zo lang zijn is niet gek, aldus arbeidsmarktadviseur Angelique van Ginneke van het UWV. "We zien al langere tijd een groot tekort aan psychologen, met name GZ-psychologen. Er was dus al een tekort. Als nu door corona de vraag om psychische hulp toeneemt, lopen de wachtlijsten natuurlijk enorm op." Volgens het UWV zijn er in Overijssel jaarlijks ruim 40 vacatures voor GZ-psychologen die niet gevuld worden en dat aantal neemt niet af.

Anders doen

De petitie van Geestkracht is inmiddels dus aangeboden aan de Tweede Kamer. Noaz heeft hoop dat er nu echt wat gaat veranderen. "We zitten nu aan tafel met allerlei directeuren uit de zorg en met politici. Dus dan kunnen we nu zeggen, we gaan het even anders doen. Nu zit de doelgroep aan tafel."