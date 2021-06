Groen licht voor miljoenenproject in Borne: bouw nieuwe sporthallen en fusieschool kan beginnen

De huidige sporthal aan 't Wooldrik in Borne is vijftig jaar oud en kampt met veel bouwkundige problemen. Er zijn lekkages en het elektra en sanitair zijn verouderd. Een nieuwe sportaccommodatie naast het zwembad stond daarom al jaren op het verlanglijstje van de gemeente. Niet alleen veel sportverenigingen krijgen er onderdak, ook de gefuseerde basisscholen Jan Ligthart en 't Oldhof krijgen op dezelfde plek een nieuw schoolgebouw.

In de winter van 2016 werd voor het eerste gesproken over project 't Wooldrik. De eerste fase, het renoveren en energiezuiniger maken van het zwembad, is inmiddels afgerond. Voor fase twee, de sporthallen en huisvesting voor onderwijs, moest de gemeenteraad dinsdagavond geld beschikbaar stellen. Ruim 25 miljoen euro.

Impressie van het nieuwe complex 't Wooldrik in Borne (Foto: gemeente Borne)

De besluitvorming rond het grote project werd al meerdere keren uitgesteld om verschillende redenen. Ook dinsdagavond ging het in de gemeenteraad niet zonder slag of stoot. Zo misten meerdere partijen een duidelijke businesscase en waren er zorgen over de kosten, die door de hogere bouwprijzen wellicht zullen gaan stijgen. Wethouder Kotteman beloofde de raadsleden echter binnen het budget te blijven.

Twee weken geleden dreigde Brigantijn, het bestuur van de fusieschool, nog de handdoek in de ring te gooien. Er werd gedreigd het vertrouwen op te zeggen in de nieuwbouwplannen. Niet alleen vanwege het stroperige proces, maar volgens het schoolbestuur kan de kwaliteit van het schoolgebouw dat de gemeente wil neerzetten ook beter. Bijvoorbeeld qua ventilatie, een onderwerp dat door corona extra belangrijk is geworden.

In het kader van het Programma van Eisen Frisse Scholen zet de gemeente Borne tot nu toe in op niveau B: goed. Maar Brigantijn wil niveau A: uitmuntend. Meerdere partijen in de raad willen dat de ventilatie in het nieuwe schoolgebouw ook het predicaat uitmuntend krijgt. Verantwoordelijk wethouder Kotteman wil samen met het schoolbestuur en de bouwers bekijken of binnen de gestelde financiële kaders het maximale eruit te halen is.

Al met al waren de toezeggingen van de wethouder voor vrijwel alle partijen voldoende om in te stemmen met project 't Wooldrik. Alleen eenmansfractie D66 stemde tegen omdat er volgens fractievoorzitter Ernst Janssen onvoldoende informatie is over de businesscase om nu een gedegen besluit te kunnen nemen.

De bedoeling is dat de bouw van het nieuwe complex volgend jaar zomer gaat beginnen. Eind 2023 moet het klaar zijn.