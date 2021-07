Giethoorn afgelopen maanden vernieuwd, maar 'oud' gebleven

Het gaat om zeker vier bruggen, 22 vlonders, 1600 meter asfalt, tal van straatlantaarns, zitbanken en afvalbakken die inmiddels vernieuwd zijn. Verder zijn er 34 extra bomen langs het pad geplant.

Het aanpakken van Giethoorn was geen overbodige luxe. Toeristen brengen veel geld in het laatje maar zorgen er ook voor dat de beschoeiing snel slijt. Veel dagjesmensen zijn niet erg kundig met een boot en botsen regelmatig tegen de kant, met schadeposten tot gevolg.

Oude 'look' behouden

Nu Giethoorn door lokale aannemers onder handen is genomen, kan het dorp er weer tegenaan. "Maar je ziet niet direct dat we bruggetjes vernieuwd hebben. Dat komt omdat alles gebouwd is in de authentieke staat. Toeristen die hier komen, denken dat zo’n brug er al honderd jaar ligt", vertelt wethouder Marcel Scheringa. De tonnen die besteed zijn, zijn dus niet direct zichtbaar. De gemeente zette vooral in op behoud van het dorpsbeeld en tevreden inwoners.

3 miljoen euro

De totale kosten voor het opknappen van Giethoorn bedragen 2,9 miljoen euro. Ongeveer een miljoen is in het Binnenpad gestoken. Nu deze werkzaamheden achter de rug zijn, wordt gestart met het opknappen van het Noorderpad, het Zuiderpad, de Langesteeg en het Molenpad.

Wethouder Bram Harmsma is tevreden over het verloop van de werkzaamheden. "Giethoorn is ons internationale top-icoon. Je wil natuurlijk dat dit er netjes bijligt en investeren hoort daarbij. Ik vind het vooral fijn dat ook ondernemers en inwoners van Giethoorn in de periode voorafgaand aan de werkzaamheden met ons mee hebben gedacht. Want uiteindelijk houden we het dorp vooral netjes voor onze eigen inwoners."