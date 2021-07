Sociale huurwoning nodig? Enschede telt er steeds minder, Zwolle juist meer

Woningcoöperaties hebben in grote Overijsselse steden als Enschede en Hengelo steeds minder sociale huurwoningen, blijkt uit cijfers van ABF Research en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zwolle kreeg er de afgelopen vijf jaar juist extra sociale huurwoningen bij: ruim duizend in totaal. In Deventer ging het om ongeveer 750 extra sociale huur, terwijl er in Almelo 'slechts' twintig nieuwe sociale woningen gerealiseerd werden:

Aantal sociale huurwoningen in Overijssel (Foto: ABF Research)

Zorgen over sociale huur

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach maakt zich zorgen over de geslonken huurwoningmarkt op veel plekken. "Je ziet een letterlijke verarming van de sector. De sociale huur was er altijd voor mensen met lager- en middeninkomens, nu glijdt dat langzaam af tot alleen nog de allerarmsten."

Volgens Hochstenbach biedt een betere sociale huursector, waarbij ook middeninkomens aanspraak kunnen maken op zo'n woning, juist meer tegenwicht aan de markt. "Nu is er sprake van weinig aanbod, waarbij de afgelopen jaren ook nog massaal sociale huurwoningen zijn gesloopt of zijn geliberaliseerd, verkocht dus. Voor jongeren, alleenstaanden en lagere inkomens wordt het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden."

Forse daling in Enschede

Volgens wethouder Jeroen Diepemaat van Enschede is het geen bewust beleid van de stad om minder sociale huurwoningen te hebben. "De markt is aardig in balans", stelt hij. "De wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in Enschede op gemiddeld acht tot negen maanden, dat is binnen de norm van één jaar."

Diepemaat herkent zich niet in Hochstenbachs stelling dat sociale huurwoningen straks alleen nog voor de allerarmsten zijn. "Waar ik mij meer zorgen om maak, zijn betaalbare huurwoningen boven de 800 euro per maand. Voor mensen met middeninkomens wordt het steeds lastiger om zo'n woning te vinden."

Enschede wil de komende jaren flink woningen bijbouwen: zo'n 950 woningen per jaar, tot 2030. "We willen ook betaalbare woningen maken voor die mensen met middeninkomens, want Enschede is in trek. We zien dat veel nieuwbouwwoningen nu vaak als warme broodjes over de toonbank gaan", aldus Diepemaat.