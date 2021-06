Illegaal als Bende oet Twente, legaal met Radio Rosita: "Een frequentie pakken en knallen"

Piraat zijn dat zit in je genen, zoals bij Jeffrey. Zijn vader was al gek van piratenzenders en dus begon hij er zelf met wat vrienden ook eentje: Bende Oet Twente. Vanuit een schuurtje in een achtertuin ergens in Twente zenden ze uit.

Het is warm in het kleine houten huisje, Ricardo zit achter de knoppen en draait de platen aan elkaar. Jeffrey en Raymond zitten met een biertje aan de bar die de helft van de ruimte in beslag neemt: "Dit is toch mooi, lekker met vrienden, biertje erbij en goede muziek draaien."

De lol van het piraat zijn is de illegaliteit, het kat- en muisspel om zover mogelijk uit te zenden zonder gepakt te worden. "De ene keer staat de zender in een schuurtje, maar een andere keer hangen we die in een electriciteitsmast."

In het westen kennen ze dit niet. Jeffrey, radiopiraat

Jeffrey staat voor een kaart die in het tuinhuisje hangt: "We zenden uit vanuit Enschede en zetten steeds vlaggetjes op een kaart waar we te horen zijn. Bijvoorbeeld in Hardenberg, maar ook helemaal in Groningen. Mooiste zou zijn om in heel Nederland te horen te zijn, alleen in het westen kennen ze dit niet."

En dan bezit je ineens een legaal station (Foto: RTV Oost)

Bij hun zoektocht naar meer apparatuur hebben de jongens van Bende Oet Twente per ongeluk een echte frequentie opgekocht, namelijk die van het roemruchte Radio Rosita. "Die man zei maar steeds dat we een radiostation kochten, maar wij zeiden: we hebben er al eentje. Toen we de spullen naar buiten sjouwden viel er een bord van Radio Rosita uit en bleek dat we een bekend radiostation gekocht hadden."

Hoe ze dat station gaan inrichten weten ze nog niet. "We draaien er nu nonstop muziek, maar kijken wat we ermee kunnen. Mooist blijft toch dit illegale draaien, wat we hier doen mag niet en als de politie komt hebben jullie mooie beelden!"

Lachend draaien Jeffrey en Raymond zich om naar Ricardo die de verzoekjes opnoemt door de microfoon. De oude koptelefoon uit de jaren '60 van Radio Rosita ligt als relikwie op de bar en de jongens nemen nog maar een biertje.