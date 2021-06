Slachtoffer chroom-6 zegt na 53 jaar lidmaatschap militaire vakbond ACOM op

Hij was jarenlang regiobestuurder van de militaire vakbond ACOM en zat zelfs twee jaar in het hoofdbestuur. Maar de wijze waarop 'zijn' vakbond de belangen van de slachtoffers in het chroom-6-dossier behartigt, stuit Theo Even uit Losser zo tegen de borst dat hij na 53 jaar het lidmaatschap heeft opgezegd.

Theo Even is sergeant-majoor buiten dienst (b.d.). Als vliegtuigspuiter werd hij op de militaire vliegbasis Twente zelf jarenlang blootgesteld aan de giftige verf. Hij liep een auto-immuun ziekte op. Zijn kwalen zijn het gevolg van het werken met chroom-6 houdende verf op de vliegbasis.

Hoewel zijn gezondheid ernstig is aangetast, gedraagt hij zich niet als slachtoffer. In zijn werkzame leven deed hij veel kennis op van giftige stoffen. Met die kennis biedt hij andere chroom-6-slachtoffers een helpende hand.

Onvoldoende beschermd

Eind mei maakte de zogeheten paritaire commissie de uitkomsten van een aanvullende onderzoek van het RIVM over het werken met chroom-6 bekend. Daaruit bleek dat de gehele Defensieorganisatie haar personeel tientallen jaren lang risico liet lopen op blootstelling aan de kankerverwekkende stof chroom-6 in verf. De legerleiding liet met name in de jaren 70 en 80 na hen voldoende te beschermen. Vanaf de jaren 90 werd de situatie beter, hoewel niet overal.

Met pijn in mijn hart beëindig ik mijn lidmaatschap bij de ACOM. Theo Even, sergeant-majoor b.d.

Hij neemt het de vertegenwoordiger van vakbond ACOM, die zitting heeft in de paritaire commissie, kwalijk dat ze niet één keer contact met hem zocht in al die jaren. "Als slachtoffer of deskundige had ik haar mijn verhaal kunnen vertellen." Omdat het van de kant van de ACOM stil bleef, belde de voormalig vliegtuigspuiter zelf met de vakbondsvertegenwoordiger. Ook sprak hij haar volgens eigen zeggen aan bij verschillende voorlichtingssessies. "Maar zij was inhoudelijk niet benaderbaar."

Volgens Even voelen veel slachtoffers zich niet vertegenwoordigt door de bonden. Eerder deze week verstuurde hij een brief aan de leden van de Vaste commissie voor Defensie waarin hij melding maakte van de scheiding met de bond.

"Bonden lieten zich chanteren"

"Met pijn in mijn hart vertel ik u, dat ik deze week mijn vertrouwen in de bond(en) opzeg en mijn lidmaatschap bij de ACOM beëindig. Toestaan dat personeel, waar men overheen is gewalst, met een fooi naar huis wordt gestuurd is ongekend. De bonden hebben zich laten chanteren door Defensie, die handig het overleg over smartengeld heeft gekoppeld aan het cao- overleg. De bonden en Defensie deden een plas en gingen over tot de orde van de dag."

Zijn vertrek bij de vakbond komt niet geheel onverwacht. Al in 2018 was de sergeant-majoor b.d. in een hoorzitting van de Vaste commissie voor Defensie uiterst kritisch over hun optreden. Hij had destijds meer verwacht van hun inbreng. "Het leek wel of de Kamerleden van de bonden waren en of de vertegenwoordigers van de vakbonden de huidige overheidsregelingen zaten de verdedigen", gaf hij toen als reactie.

Vandaag Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het aanvullende onderzoek van het RIVM en de wijze waarop slachtoffers moeten worden gecompenseerd. Theo Even vindt de huidige compensatieregeling volstrekt ontoereikend. "Het gaat om bedragen van 5.000 tot 40.000 euro." Liever ziet hij dat het Rijk een 'lijvig smartengeldfonds' opricht voor mensen die ziek zijn geworden door het werken met giftige stoffen.