Taakstraf voor veroorzaken ongeluk in Dedemsvaart waarbij slachtoffer dwarslaesie opliep

Een 36-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar met een proeftijd van één jaar. De man veroorzaakte 6 mei vorig jaar een verkeersongeval in Dedemsvaart. Hierbij liep een tegemoetkomende automobiliste onder meer een dwarslaesie op. De rechtbank vindt dat de man onoplettend en onvoorzichtig heeft gereden.

Bij een flauwe bocht naar rechts kwam de man met zijn auto gedeeltelijk op de verkeerde helft van de smalle weg terecht. Hierdoor had de vrouw in de tegemoetkomende auto geen enkele mogelijkheid om uit te wijken.

Slagschaduw

Hoewel de man er zelf van overtuigd was dat hij goed zicht had, was dat in werkelijkheid niet zo. Uit onderzoek van de verkeersongevallenanalyse bleek dat het zicht werd belemmerd door de slagschaduw van de bomen langs de weg. In deze omstandigheden had de man langzamer moeten rijden, zodat hij meer overzicht had en op tijd naar rechts had kunnen sturen.

Werk

Naast de werkstraf kreeg de man dus een voorwaardelijke rijontzegging opgelegd. Er is voor een voorwaardelijke ontzegging gekozen omdat de man zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Daarnaast is hij sinds het ongeluk in 2020 niet betrokken geweest bij andere verkeersincidenten.