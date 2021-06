Hoogbejaarde paarden Dalmsholte hebben nieuw thuis, maar voor hoe lang is de vraag

Het is goed toeven voor de paarden in de wei, maar Rika Lassche, het gezicht van de stichting, maakt zich wel zorgen voor komende winter. De paarden staan rustig te grazen en zeven echt hulpbehoevende paarden heeft Rika in de stallen op haar eigen erf ondergebracht. Ze kijken uit op de oude locatie.

Nieuwe stallen

De stichting heeft de plannen voor twintig schuilstallen in het land al klaar en ingediend bij de gemeente Ommen, maar een definitief 'ja' op die bouwplannen is nog niet gegeven. Ook blijft altijd de kwestie van geld en hulp van vrijwilligers om de stichting op de nieuwe plek op te bouwen.

Misschien kunnen we wel een soort adoptie-systeem opzetten voor de oude manegepaarden. Rika Lassche, stichting 't Olde Manegepeerd

Rika heeft wel vrede met de verhuizing. "Het voelt hier op zich goed, de paarden hebben het nu goed. Gelukkig kunnen wij de plek huren van de boer, maar voor hoelang? Wat wij nu gaan doen is actief verder met een nieuw bestuur, die gaat meer aandacht vragen bij maneges en rijders in de maneges voor de oude harde werkers waar jarenlang op gelest is. Het is goed dat er meer aandacht komt voor de oude dag van deze paarden. Misschien kunnen we wel een soort adoptie-systeem opzetten voor de oude manegepaarden."

Rika is blij dat er vrijwilligers zijn die het nieuwe bestuur gaan vormen, al blijft ze zelf zeker betrokken. Er blijven wel altijd zorgen om geld. "Misschien moeten we een grote crowdfund-actie opzetten ofzo. We hebben plannen, maar eerst de verhuizing afronden en bezig met de winter-schuilplekken."

Olde manegepeerden in de wei (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Winter

Slapeloze nachten heeft Rika nog niet, maar ze maakt zich zeker zorgen over de komende wintermaanden. De bejaarde paarden kunnen zich nu goed redden in de wei, maar als het kouder en natter wordt dan hebben ze een schuilplaats nodig. "Ik hoop dat er geen bezwaren komen van omwonenden over de plannen. De gemeente heeft wel gezegd dat stichting 't Olde Manegepeerd voortgeholpen moet worden. Daar hou ik mij dan maar aan vast, anders worden het wel slapeloze nachten."

Er zijn met de zeven plekken bij Rika thuis niet genoeg plaatsen voor alle nu aanwezig olde manegepeerden, maar Rika hoopt dat dat probleem zich ook gaat oplossen. Herplaatsen liever niet, laten inslapen ook liever niet. Al zijn een aantal paarde toch echt wel stok- en stokoud. "Dat zien we dan wel weer. Inslapen voelt niet goed, ik heb het liefst dat ze natuurlijk sterven van ouderdom."