Eerste oefenduels van Overijsselse eredivisieclubs te zien bij RTV Oost

PEC Zwolle is vanmiddag de eerste die aftrapt. Het krijgt in eigen stadion Borussia Dortmund Onder 23 op bezoek. De doelpunten van die wedstrijd zijn later op de middag te zien op de website en in de app.

Heracles

Heracles neemt het vrijdagmiddag op Erve Asito op tegen Sparta Rotterdam. Ook van dat duel is online een samenvatting te vinden en zondagavond is die te zien in De Oosttribune op TV Oost. De uitzending begint dan om 20.30 uur.

Go Ahead Eagles

Zaterdagmiddag neemt promovendus Go Ahead Eagles het in Terwolde op tegen RKC Waalwijk. Die wedstrijd is live te zien op ons YouTube-kanaal. Het duel begint die middag om 14.30 uur. Een samenvatting is de avond erop te zien in De Oosttribune op TV Oost.

FC Twente

Tot slot FC Twente. Dat begint zaterdag met een wedstrijd tegen Sparta Enschede bij Vosta. Na de wedstrijd, die om 18.00 uur begint, is online een samenvatting te vinden en ook die is zondagavond op TV Oost te zien.

Oefenprogramma

Bekijk hier alle wedstrijden die momenteel bekend zijn van de vier clubs in de voorbereiding.