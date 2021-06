Eén op tien huishoudens in Almelo en Enschede kampt met problematische schulden

Onder een problematische schuld vallen bijvoorbeeld een schuldsaneringstraject, een betalingsachterstand bij de BKR of een achterstand van ten minste zes maanden bij het betalen van de zorgpremie. In Overijssel vallen Almelo en Enschede op, waar respectievelijk 10,8 en 10,1 procent van de huishoudens te maken hebben met problematische schulden. Wel is in deze steden, net als in Deventer en Hengelo, een daling te zien ten opzichte van begin 2020.

Onlangs meldden we al dat in Enschede vorig jaar 75 mensen in de schuldhulpverlening terecht kwamen. Van alle grote gemeenten in Nederland had de gemeente daarmee relatief het grootste aantal nieuwe schuldsaneringen.

Dalfsen is in Overijssel de gemeente waar in verhouding de minste huishoudens te kampen hebben met problematische schulden: 3,1 procent. Ook Dinkelland en Tubbergen doen het goed met een score van 3,6 procent. Landelijk gezien heeft 7,6 procent van alle huishoudens grote schulden.

Minder dan vóór corona

Het CBS gaat in de vandaag gepubliceerde cijfers uit van de situatie in oktober 2020. Op dat moment kampten minder mensen met schulden dan vóór de coronacrisis. Wel maakt het statistiekbureau de kanttekening dat het vaak enige tijd duurt voordat schulden als problematisch worden gekenmerkt.

Daarnaast zijn niet alle schulden in een registratie te vinden, zoals leningen van bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen. Het kan dus zijn dat huishoudens die door corona in financiële problemen zijn gekomen, nog niet in de cijfers zichtbaar zijn.