Bedreiging van bestuurders in Overijssel: "Kijk naar waar de criminaliteit is"

"Je ziet dat er landelijk een stijging is van het aantal bedreigingen. De praktijk en de cijfers wijzen dat uit. En het gebeurt ook hier", zegt Ten Kate. Precieze cijfers per provincie kent hij niet. "Maar kijk even waar criminaliteit is en waar de criminaliteitscijfers hoog zijn. Ik denk dat je dan een afspiegeling hebt van hoe en waar het in de provincie plaatsvindt."

Elke zaak wordt opgepakt

Ten Kate is vanuit zijn rol als bestuurder al enige tijd ambassadeur van het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Daarin ondersteunt hij collega-bestuurders die zijn bedreigd. "We proberen het bespreekbaar te maken", zegt hij. Ook probeert hij zijn vakgenoten te bewegen aangifte te doen van de bedreigingen.

"Onze boodschap is: doe aangifte, want het wordt opgepakt. Als het beeld bestaat: ik kan wel aangifte doen. maar er gebeurt toch niks. Dan willen we dat in ieder geval ontkrachten. Justitie vindt het belangrijk om dit aan te pakken. Er blijft daarom ook niks op de plank liggen, dat is wel de boodschap die wij naar bestuurders hebben", zegt Ten Kate. "Het is uiteindelijk aan de persoon zelf, maar wij stimuleren het dus wel."

Bijl aan de wortel van de democratie

Als bestuurder kan hij heus tegen een stootje, zegt Ten Kate. "Bedreigen is altijd erg, daar is een duidelijke grens. Maar dat bestuurders kritiek krijgen en dat daarbij soms harde woorden vallen, dat is op zich niet zo erg."

Het is ook een zorgelijke ontwikkeling in breder perspectief. "Op het moment dat het zover is dat je besluiten neemt of standpunten gaat innemen met in je achterhoofd een bedreiging, dan gaat het onder je huid zitten."

Ik heb gekozen voor deze baan, maar mijn familieleden niet Jan ten Kate, burgemeester Staphorst

Kinderen

Voor Ten Kate in mei burgemeester werd van Staphorst was hij jarenlang wethouder. Eerst in De Wolden (Drenthe) en de laatste jaren in Hardenberg. Ook hij had wel eens te maken met bedreigingen.

Hij boog daar nooit voor, zegt hij. Al is het nog zo vervelend. En niet alleen voor hemzelf. "Wat ook wel gebeurt is dat je niet zelf wordt aangesproken, maar bijvoorbeeld familieleden. En dat die er heel veel last van hebben van waar vader of moeder mee bezig is. Nou, daar zijn wel grenzen", zegt Ten Kate.

"Kijk. Ik heb gekozen voor deze baan, maar mijn familieleden niet. Dus die moeten gewoon vrij de wereld in kunnen zonder dat zij aangesproken worden - of erger - op basis van wat ik doe."