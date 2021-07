Trotse fotograaf ontdekte deze bijzondere vogel in Kristalbad Enschede

Na zijn ontdekking en melding online werd het Kristalbad overspoeld met vogelspotters uit heel Nederland en zelfs uit Engeland. Inmiddels is de rust weer terug in het natuurgebied dat nog maar sinds 2015 bestaat. Toen werd het aangelegd door het waterschap Vechtstromen, als waterretentiegebied en natuurlijke waterzuivering. Sindsdien weet het gebied honderden vogels te trekken, waaronder nu deze bijzonder soort.

Gevlogen vogel

Maar kunnen we de dwergaalscholver nu nog vinden in het gebied? Rob Streep denkt van niet: "Het is een kleine kans. Eigenlijk denk ik dat de vogel inmiddels gevlogen is." Of het toch gelukt is? Wij mochten met Rob op zoek in het Kristalbad:

Als frequent bezoeker van het Kristalbad is Rob erg te spreken over het aangelegde natuurgebied. "Het is toch prachtig dat dit hier ligt? En dat in mijn eigen achtertuin."

Door de melding van de dwergaalscholver vonden honderden vogelspotters het natuurgebied, wat de fotograaf erg trots maakt. "Ik ben toch de eerste melder, de ontdekker van de vogel. Dat is zo gaaf." Ook waterschap Vechtstromen - die het Kristalbad aanlegde- is trots op het bezoek van de bijzondere vogel, aldus woordvoerder Sushrut Derks: "Het is prachtig dat die vogel juist hier zit. Het zegt iets over de waterkwaliteit en de natuur- en diervriendelijke omgeving."