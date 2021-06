Simac Ladies Tour eert Van der Breggen en Wild met speciale etappe

Het startschot van deze etappe klinkt op het Rodetorenplein in Zwolle. De rensters vertrekken voor hun 135 kilometer lange etappe richting Hasselt, waar Anna van der Breggen opgroeide. Via de Lichtmis en Ommen wordt vervolgens Hardenberg bereikt, waar nog twee plaatselijke lussen worden verreden voordat er gefinisht wordt op de Europaweg.

Blijk van waardering

Organisator Thijs Rondhuis van Courage Events is blij met deze ‘ode aan twee wielerkampioenes’. “Anna van der Breggen en Kirsten Wild hebben veel betekend voor het Nederlandse wielrennen en sportief met ritzeges en podiumplaatsen in het eindklassement ook hun sporen verdiend in onze ronde. De inwoners van Zwolle, Hasselt en de wijde regio krijgen nu de gelegenheid deze twee rensters nog één keer in actie te zien en nog één keer met een applaus of toejuiching hun waardering te laten blijken.”

Van der Breggen

Anna van der Breggen is de regerend wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en won vijf jaar geleden de olympische wegtitel in Rio de Janeiro. Op haar erelijst prijken alle grote wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, het NK en EK, de Giro voor vrouwen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race.

Wild

Kirsten Wild verdiende haar sporen op de weg met klassieke zeges in onder meer Gent-Wevelgem de Prudential Ride London en Brugge-De Panne. Bovendien won ze tien ritten in de Simac Ladies Tour. Op de piste heeft de Zwolse wereldtitels op onder meer het omnium, de madison en de scratch behaald.