Boeren willen opnieuw actievoeren in Den Haag: "Onze toekomst wordt van alle kanten bedreigd"

Het is bijna twee jaar geleden dat de boeren voor het eerst massaal naar Den Haag togen om te demonstreren, maar sindsdien is hun positie eerder verslechterd dan verbeterd, zo vinden ze zelf. Daarom zijn onder meer boerenorganisaties Farmers Defence Force en Agractie van plan om op woensdag 7 juli opnieuw van zich te laten horen in de Hofstad.

"Het lijkt wel of bijna niemand meer beseft dat boeren bezig zijn met het produceren van voedsel en daar ruimte voor nodig hebben. Zowel fysiek als milieuruimte", laat Agractie weten in een persbericht. "Ook vergaande uitspraken van rechters over de stikstofaanpak en teelten nabij natuurgebieden zijn zeer verontrustend. Van alle kanten wordt de boer bedreigd in zijn toekomst."

Het plan van de verschillende boerenorganisaties is om af te reizen naar Den Haag. In de oproep van Agractie valt te lezen: "Neem burgers mee. Ga zowel met auto’s als trekkers, zodat het minder tijd kost als je van ver komt. We hebben alle partijen benaderd om samen op te trekken en in actie te komen. Verschillende partijen hebben al toegezegd. Laten we zien dat we er weer met z’n allen staan als één agrarische sector, één geluid? Één actie, één boodschap!"

Deze week duidelijkheid

Agractie laat weten dat de demonstratie is aangemeld bij de gemeente Den Haag en dat een podiumtrailer en geluid al geregeld zijn. Later deze week wordt de knoop doorgehakt of Agractie de plannen doorgezet.

Een woordvoerder van Farmers Defence Force laat weten dat hun actie hoe dan ook doorgaat. "We hebben gisteren bij elkaar gezeten. Nu is het aan de trekkergroepen om zich te organiseren en hun achterban te informeren. Later maken we bekend wat precies onze plannen zijn op 7 juli."