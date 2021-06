Sportverenigingen in Borne over nieuw sportcomplex van 25 miljoen: "We zijn dolblij"

Naast het zwembad in Borne moet eind 2023 een nieuw gebouw staan met daarin onder meer nieuwe sporthallen, een indoor beach-hal, een nieuwe basisschool, kinderopvang, een fysiotherapiepraktijk en horeca. De gemeente trekt er ruim 25 miljoen euro voor uit.

Verouderd

"Ik ben hartstikke blij", zegt Arjan Mengerink van handbalvereniging Borhave. "Er komt hierdoor meer ruimte om te trainen, want daarmee zitten we nu aardig in de knel. Borne heeft met dit plan echt gekozen voor de toekomst. En wij zijn blij dat we echt mee hebben mogen praten hierover."

De grote sporthal van sportcentrum 't Wooldrik is inmiddels vijftig jaar oud. Sommige teams noemen het gekscherend "de lekbak", omdat er wel eens lekkages zijn. Hoewel de vloer in de hal er nog goed uit ziet, zijn veel andere zaken ernstig verouderd. Zoals de kleedkamers en het sanitair. "Technisch gezien is de hal aan vervanging toe", stelt Martin Reesink van Apollo 8.

De huidige sporthal is sterk verouderd:

Meer ruimte voor trainingen

"Er komen straks twee nieuwe hallen voor terug zodat teams hier vaker kunnen trainen", vervolgt Reesink. Bornse sportverenigingen moeten nu namelijk nog geregeld uitwijken naar omliggende plaatsen om te kunnen trainen. Dat moet met het nieuwe Wooldrik verleden tijd zijn.

Impressie van het nieuwe complex 't Wooldrik in Borne (Foto: gemeente Borne)

Ruim dertig verenigingen gaan straks gebruik maken van de nieuwe faciliteiten. "In de nieuwe hal kunnen zo'n vijfhonderd toeschouwers op de tribunes kijken naar de eredivisiewedstrijden van onze handbaldames", zegt Mengerink. Reesink is ook blij dat de nieuwe indoor beach-hal er komt. "Dat wordt de eerste in Oost-Nederland. Heel gaaf, want die beach-sporten groeien enorm, zoals beachvolleybal en beachhandbal."

Brigantijn

Niet alleen de sportverenigingen zijn tevreden, ook het bestuur van scholenstichting Brigantijn is blij dat er een knoop is doorgehakt door de gemeenteraad. "Het is fijn dat er een besluit is genomen en er nu duidelijkheid is", vertelt bestuursvoorzitter Ralf Dwars. Naast het nieuwe sportcomplex komt een nieuw schoolgebouw, waarin de basisscholen Jan Ligthart en 't Oldhof samen gaan. Ook deze scholen kampen nu met verouderde huisvesting die niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

De verouderde basisschool Jan Ligthart in Borne (Foto: RTV Oost)

Twee weken geleden dreigde Brigantijn nog het vertrouwen op te zeggen in de nieuwbouwplannen. Niet alleen vanwege het stroperige proces, maar ook omdat er in de ogen van Brigantijn een kwalitatief beter schoolgebouw kan worden geplaatst dan de gemeente van plan is. "We zijn blij dat nu is vastgelegd dat we in gelijkwaardigheid moeten komen tot een goedgekeurd ontwerp", zegt Dwars. Brigantijn wil bijvoorbeeld dat het nieuwe schoolgebouw voldoet aan de hoogste ventilatie-eisen met het predicaat 'uitmuntend', terwijl de gemeente Borne genoegen lijkt te nemen met het label 'goed'.

Hoogste eisen

"Naar mijn idee kan er nog steeds een gebouw komen dat aan de hoogste eisen voldoet", stelt Dwars. "Ook binnen de financiële kaders die de gemeente heeft gesteld. We gaan er nu aan werken dat we dit najaar gezamenlijk, met de gemeente en de sport, een goed voorlopig ontwerp kunnen presenteren."

De grote sporthal zal in de zomer van 2022 worden gesloopt (Foto: RTV Oost)

Volgend jaar zomer, na de Special Olympics, zullen twee van de drie huidige sporthallen bij 't Wooldrik in Borne worden gesloopt. Alleen de achterste sporthal in het complex blijft staan. Deze is later gebouwd en voldoet nog. Volgens de huidige planning moet het nieuwe complex eind 2023 klaar zijn. Dat betekent dat veel Bornse verenigingen voor zeker anderhalf jaar elders onderdak moeten zoeken voor trainingen en wedstrijden.

Opblaashal

"Daarover gaan we met de gemeente in overleg", zegt Arjan Mengerink van Borhave. "We moeten kijken of we in buurgemeenten terecht kunnen of dat er iets tijdelijks wordt geplaatst." Martin Reesink van Apollo 8 rekent op een tijdelijke voorziening binnen de gemeente Borne. "Denk bijvoorbeeld aan opblaashallen, er zal een oplossing gekozen moeten worden. Daarover gaan we met de gemeente in overleg."