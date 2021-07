Geen verruiming uitkeringsregeling chroom-6, teleurstelling bij slachtoffers en nabestaanden

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk verweet de staatssecretaris 'kruideniersgedrag'. "Over de hoogte van het smartengeld (5000 tot 40.000 euro, red.) krijgen we veel klachten. Dat moet hoger. Mensen zijn doodziek. Ze werkten met gevaarlijke stoffen, terwijl hun werkgever daarvan wist. Het is een betrekkelijk klein groepje dat voor smartengeld in aanmerking komt. Tot nu toe is iets meer dan vier miljoen euro uitgekeerd. Dat bedrag valt in het niet op de begroting van Defensie."

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk vroeg om een meer ruimhartige uitkeringsregeling, maar kreeg nee op rekest. (Foto: ANP/Bart Maat)

Van Dijk kreeg bijval van D66, GroenLinks, PvdA, PVV en SGP. Maar demissionair staatssecretaris Visser was onvermurwbaar op dit punt. "Geen enkel bedrag, welke regeling dan ook, compenseert het leed van slachtoffers en nabestaanden. Terwijl dat toch eigenlijk is wat we willen. Ik kan er 10.000 euro bij doen, maar elk geldbedrag zal te weinig zijn."

Tilburg als voorbeeld

Verschillende partijen riepen op tot een meer ruimhartige schaderegeling. Als voorbeeld noemden ze de gemeente Tilburg. Daar zijn tussen 2004 en 2012 mensen in aanraking geweest met chroom-6 in een gemeentelijk re-integratieproject. De deelnemers restaureerden museumtreinen voor Het Spoorwegmuseum. Alle deelnemers en gemeentemedewerkers is een vergoeding van 7000 euro toegezegd. Wie ziek is geworden door chroom-6 kan daar bovenop een vergoeding tussen de 5000 en 40.000 euro krijgen.

Visser ziet zo'n regeling voor chroom-6-slachtoffers die op locaties van Defensie hebben gewerkt niet zitten. "Ik houd vast aan de wijze waarop het Nederlandse schadevergoedingsrecht is ingericht. Iemand komt in aanmerking voor smartengeld als hij is blootgesteld aan een giftige stof en daardoor ziek is geworden." Het is volgens de staatssecretaris onverstandig af te wijken van dit uitgangspunt. "Als je afstapt van blootstelling en ziek zijn, dan laat je alles los. Dan komt willekeur om de hoek kijken. We hebben dan geen kaders meer."

"Misdaad verdoezeld"

Voormalig vliegtuigspuiter Theo Even is zelf ziek geworden door het werken met chroom-6 houdende verf. Hij keek gisteren met afschuw naar het optreden van de staatssecretaris in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. "Deze staatssecretaris doet het heel goed... voor de Defensietop. Die heeft achter de schermen vast en zeker heel tevreden toegekeken hoe hun misdaad werd verdoezeld. Voor de bühne leek het heel wat, wat ze allemaal zei. Wij, de slachtoffers, hebben er niets aan."

Theo Even is gedupeerde in de chroom-6 affaire en vindt dat Defensie een misdaad verdoezeld. (Foto: RTV Oost)

Zelf vindt Even de huidige uitkeringsregeling veel te mager. "Die doet absoluut geen recht aan de slachtoffers en de nabestaanden. Wie een hogere schadevergoeding wil kan een individuele claim indienen. Nou, dat heb ik zeven jaar geleden gedaan en ik heb nog geen cent gezien."