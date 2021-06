Wat vind jij: Is het een goeie zaak dat Ali Express duurder wordt?

Bestellingen van buiten de Europese Unie met een waarde lager dan 22 euro waren voor 1 juli nog vrij van BTW en inklaringskosten. Maar door een wetswijziging is dat niet meer zo. Waardoor de goedkope producten duurder worden. Het idee erachter: een eerlijk speelveld creëren voor Nederlandse bedrijven.

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de consument gaat sowieso 21 procent BTW betalen over producten. En PostNL geeft al wel aan dat de consument inklaringskosten gaat betalen. Dus dat het een stuk duurder wordt, staat vast.

