Salland krijgt een eigen vlag, maar hoe ziet die er eigenlijk uit?

Bij Doorpakken Salland, een club die Sallandse ideeën ondersteunt en aanjaagt, waren volgens Jansen al meerdere verzoeken binnen gekomen om een Sallandse vlag te laten ontwerpen. “Hoe langer we er over nadachten, hoe enthousiaster we werden.”

'Hij moet echt van Salland worden'

Overigens benadrukt Jansen dat de vlag niet van Salland Marketing of Doorpakken Salland wordt: “Hij moet echt van Salland worden. Vooral inwoners moeten er mee aan de slag”.

Hoe de vlag er ongeveer uit moet komen te zien, weet Jansen niet. Op vragen wat er niet mag ontbreken op het Sallandse vlaggendoek geeft ze bewust geen antwoord. “Ik ben heel benieuwd wat voor ontwerpen er binnen komen, ik hoop dat er iets moois uit voortkomt.”

Aan de ontwerpwedstrijd mogen alle inwoners van de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Hellendoorn en Rijssen-Holten meedoen. Ontwerpen kunnen digitaal en via de ouderwetse brievenbus worden ingeleverd. Meedoen kan tot en met 23 juli.

'Geen commissie vol bobo's'

Daarna buigt een speciale commissie zich over de ingeleverde ontwerpen. “Dat is geen commissie vol bobo’s hoor, maar die bestaat uit gewone Sallanders.”

Als de vlag eenmaal klaar is, wordt die op een speciaal moment gepresenteerd, vertelt Jansen. Wanneer en waar dat is, dat wordt nog niet bekend gemaakt. Uiteindelijk hopen de initiatiefnemers de Sallandse vlag in de hele regio terug te zien: “Het mooiste is natuurlijk als straks ieder huishouden er een heeft. Maar het is ook al mooi als de vlag bij organisaties, gemeentehuizen en invalswegen komt te hangen.”

Meedoen aan de ontwerpwedstrijd? Kijk voor de regels en technische vereisten op www.sallandsevlag.nl.