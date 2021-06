Vier tips na uitzending Opsporing Verzocht over moord op Daan Mellée uit Enschede

Na de uitzending van Opsporing Verzocht over de moord op Daan Mellée uit Enschede, heeft de politie vier tips ontvangen. In het programma kwam de zaak gisteravond aan bod.

Mellée werd in de zomer van 2018 doodgeschoten, aanstaande vrijdag precies drie jaar geleden. Dat gebeurde in het huis dat hij bewoonde aan Het Oosterveld in Enschede. Hij woonde er samen met zijn vriendin, die verdachte is in de moordzaak. Naast haar is er nog een verdachte, die samen met de vriendin op de ochtend van de fatale dag in het huis is geweest.

Eerder deze week werd bekend dat justitie een beloning uitlooft van 15.000 euro aan degene die de gouden tip heeft in de (nog) onopgeloste moord. Ook deelt de politie deze week op gerichte plekken flyers uit over de zaak. Over de bruikbaarheid van de vier tips die na de uitzending van Opsporing Verzocht binnenkwamen, kan de politie nog niets zeggen. De tips worden nagelopen.