Overijsselse gemeenten krijgen volgend jaar bijna 100 miljoen euro extra voor jeugdzorg

Tot vreugde van wethouder Mark Paters van de gemeente Twenterand, krijgt zijn gemeente volgend jaar ruim drie miljoen euro extra voor jeugdzorg. Hij luidt al langer de noodklok over het tekort. Projecten in zijn gemeente lopen vertraging op of komen helemaal niet van de grond omdat er veel geld opgaat aan jeugdzorg. De extra drie miljoen ontvangt hij met open armen. Maar het moet niet bij een eenmalige gift blijven. Paters: "Dan is het slechts een druppel op een gloeiende plaat."

Veel gemeentes hebben financieel flinke keuzes moeten maken Martijn Dadema, burgemeester Raalte

Paters en al die andere wethouders met jeugdzorg in hun portefeuille kunnen de komende jaren hopen op meer geld. Het Rijk pompt volgend jaar 1,3 miljard euro richting de gemeenten. Dat is namelijk de uitkomst van de arbitragezaak die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had aangespannen tegen het kabinet.

Wethouder Mark Paters van de gemeente Twenterand. (Foto: RTV Oost)

De arbitragecommissie vindt dat in 2023 en 2024 er 1,6 miljard euro extra bovenop de huidige budgetten moet gaan. Daarna zou dat bedrag volgens de commissie jaarlijks af kunnen lopen tot 800 miljoen extra in 2028. Het nieuwe kabinet zal hierover de knoop moeten doorhakken.

Klik op de gemeente om te zien hoeveel geld er volgend jaar extra beschikbaar komt voor jeugdzorg.

Uitkomst arbitragezaak

"Fantastisch nieuws", noemde burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte de uitkomst van die arbitragezaak eerder deze maand al in een interview op Radio Oost. "We zien heel veel gemeentes die echt hard moeten bezuinigen, omdat we de jeugdzorg natuurlijk wel willen uitvoeren. Die kosten worden wel gemaakt. Er zijn veel gemeenten in Overijssel die financieel stevige keuzes hebben moeten maken. Die krijgen nu financiële verlichting."

Zuiniger zijn

Behalve het extra geld hebben de gemeenten ook een opdracht gekregen om de kosten terug te brengen. Met andere woorden, er moet efficiënter worden gewerkt. Dadema ziet daarvoor volop kansen. "Het Rijk zegt terecht dat de jeugdzorg op de korte en lange termijn beter kan, tegen minder kosten. Gemeenten moeten dus aan de bak." Volgens Dadema kunnen de administratieve lasten omlaag en moet er scherper gekeken worden wat er wordt verstaan onder jeugdzorg. "Moet je elke hulpvraag van een jongere direct in behandeling nemen?"

Grootstedelijke problemen

Met de ruim drie miljoen krijgt Twenterand volgend jaar flink meer dan gemeentes van vergelijkbare omvang. Dat heeft een reden, verklaart wethouder Paters. "Twenterand is weliswaar een plattelandsgemeente, maar we hebben hier te maken met grootstedelijke problemen."

Het kabinet stelt voor 2022 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van 214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren.

De miljoenen geven Twenterand tijd en ruimte om de jeugdzorg efficiënter in te richten. "We zijn in gesprek met de Jeugd GGZ, externe verwijzers en instellingen hoe en waar we mogelijk kosten kunnen besparen. Ons gemeentelijke kernteam probeert probleemjongeren eerder in beeld te krijgen. En we zetten in op preventie, maar dat vergt een lange adem." De post Jeugdzorg stond vorig jaar voor 14,8 miljoen euro op de begroting van de Twenterand. "Het tekort dat daar bij hoort is ongeveer 4,5 miljoen euro. Dan snap je dat die 3 miljoen euro heel erg welkom zijn."

12 miljoen voor Zwolle

Michiel van Willigen wethouder van Zwolle, ziet dat zijn gemeente volgend jaar iets meer dan twaalf miljoen extra krijgt bijgeschreven. “We hebben de afgelopen jaren via onze contacten steeds duidelijker bij het Rijk aangegeven dat het jeugdstelsel onhoudbaar dreigde te worden. Dat is dus niet voor niets geweest. Zwolle heeft net als de meeste andere gemeenten, veel eigen geld bij moeten passen om de Jeugdwet zorgvuldig uit te voeren. Dat het Rijk nu erkent dat het méér geld kost dan ze hadden ingeschat, is een belangrijke stap.”

Wethouder Michiel van Willigen van de gemeente Zwolle. (Foto: Gemeente Zwolle)

Voor 2021 begrootte de provinciale hoofdstad ongeveer 35 miljoen euro voor jeugdhulp. "Als we daar de inzet van de wijkteams en jeugdbescherming bij optellen, komen we uit op ruim 40 miljoen", aldus Van Willigen.

Met de twaalf miljoen euro extra redt Zwolle het volgend jaar wel. Van Willigen: "Ja, over 2020 hebben we eerder dit jaar bekendgemaakt dat er een tekort was van acht miljoen." Het merendeel van dat bedrag, vijf miljoen was reeds bekend. Door corona was Zwolle nog eens extra drie miljoen euro kwijt.

"Lucht op de begroting"

"In Zwolle begroten we realistisch. Dat betekent dat we ten opzichte van het geld dat we van het Rijk kregen altijd al rekening hielden met hogere uitgaven. Twaalf miljoen extra voor 2022 geeft ons lucht op de begroting. Het extra geld is ook bedoeld om de transformatie naar jeugdhulp met voldoende preventie mogelijk te maken, en daarmee houdbaar hoor de toekomst. Wél is het voorlopig eenmalig, dus nog geen dekkende oplossing voor komende jaren.”

Visie wethouder

Volgens de Zwolse wethouder moet er echt structureel meer geld van het Rijk naar de gemeenten voor jeugdzorg. “Maar misschien is ook naar een inkomensafhankelijke ouderbijdrage een idee of een scherpere afbakening van de jeugdhulpplicht voor gemeenten en méér zeggenschap van gemeenten over de huisartsen-verwijzingen naar jeugdhulp. Want we betalen alles, maar bepalen lang niet alles.”