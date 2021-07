Jaar na brand is café De Tagrijn in Zwolle weer open: "Er is hard gewerkt"

De Tagrijn 2.0 is het volgens Bakker niet, want hij heeft juist z'n best gedaan om in de spiksplinternieuwe kroeg hetzelfde sfeertje te creëren als het bruine café dat al decennialang een begrip is in de stad. Sinds donderdag zijn de deur en de tap weer open. "We kunnen weer draaien, het is fantastisch."

'Absoluut gemist'

Niet alleen voor de eigenaar zelf is dit een bijzonder moment. Ook voor barman Joost van Huffelen voelt het als thuis komen. Hij werkt nu zo'n drie jaar bij De Tagrijn. "Dit heb ik absoluut gemist."

Om bezig te blijven opende Bakker een tijdelijk café in het pand naast De Tagrijn. Daar konden gasten de laatste maanden terecht. "We hebben hiernaast wel kroegje kunnen spelen, maar het voelde toch alsof je op een camping stond. Het is heel leuk, maar uiteindelijk ben je wel blij als je weer naar huis mag", vertelt Van Huffelen.

In de video zie je hoe het opgeknapte café er nu uitziet:

En ook de stamgasten hebben razendsnel hun vertrouwde plekje aan de bar weer gevonden. "Ik zit hier graag op de hoek, dan kan ik alles een beetje in de gaten houden", zegt een van hen.

De man bezoekt De Tagrijn al sinds z'n 18e. "We komen hier niet elke dag, maar wel één of twee keer in de week. Dat ga je wel missen. Maar vandaag gaan de deuren weer open dus dat is een groot feest."

'We zijn er weer'

Er is volgens Bakker hard gewerkt door een grote groep mensen. Hij bedankt onder andere alle klussers, buren die hem opvingen tijdens de brand en z'n gezin. "We hebben een heel bizar jaar achter de rug, maar alles belandt op z'n pootjes."

Hij vervolgt: "We zijn er weer. Iedereen is welkom en we gaan gewoon weer doen waar we goed in zijn. En dat is bier verkopen. Proost!"