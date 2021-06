Nabestaanden overleden coronapatiënt dienen schadeclaim in tegen huisartsenpost

Ze hebben de afgelopen week veel reacties gekregen op hun verhaal bij RTV Oost. In het artikel vertellen Jan en Ida over de lotgevallen van hun broer.

Bergafwaarts

Nadat broer Gerd, een vitale zestiger, corona opliep ging het in een paar dagen tijd ineens bergafwaarts met hem. Omdat broer Jan zelf was geveld door corona, was het zus Ida die op een zaterdagmiddag probeerde om haar doodzieke broer Gerd opgenomen te krijgen in het ziekenhuis. Maar wat ze ook probeerde, bij de ziekenhuispost in Enschede ving ze bot.

Pas toen Ida geen telefonisch contact meer kreeg met Gerd vroeg ze een buurvrouw poolshoogte te nemen. Zij was het die Gerd bewusteloos aantrof. De patiënt werd in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij in coma werd gebracht. Toen er na zes weken geen verbetering optrad, werd de behandeling gestaakt. Gerd overleed op zijn 63ste verjaardag.

Nadat drie weken later zijn moeder Jentje (87) overleed, zijn de urnen van beiden intussen bijgezet in een graf.

Steken laten vallen

Broer Jan en zus Ida vonden dat er bij de huisartsenpost die zo fataal verlopen zaterdagmiddag onvoldoende daadkrachtig is gereageerd. Daarop dienden ze een klacht in bij de zogenoemde calamiteitencommissie van de Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT). Die deed uitvoerig onderzoek en kwam tot de conclusie dat niet alleen de assistentes van de huisartsenpost, maar ook de dienstdoend arts van de post grote steken hebben laten vallen.

De overleden coronapatiënt Gerd Bergman. (Foto: Familie Bergman)

Na dit vernietigende oordeel hebben Jan en Ida nu besloten het er niet bij te laten zitten en hebben Yme Drost in de arm genomen, de bekende letselschade-expert uit Hengelo.

Drost zegt echter in dit stadium nog niet op vragen in te kunnen gaan. "De zaak ligt nu bij de verzekeraar van de SHT. Die wil ik eerst de gelegenheid geven zich hierover te buigen."

Ziek thuis

Duidelijk is al wel dat er voor Ida ook directe materiële schade is. "Ik werkte voorheen in een callcenter, maar dat lukt niet meer. Ik krijg dat beeld van mijn broer, liggend aan de beademingsapparatuur, maar niet van mijn netvlies. Zie hem telkens weer liggen in dat ziekenhuisbed. Ze hebben hem destijds tot twee keer toe uit coma proberen te halen, maar contact heb ik eigenlijk niet meer echt met hem gehad. Dat beperkte zich tot twee keer een vaag oogcontact. Wat woorden uitwisselen was onmogelijk. Ik zou graag op therapeutische basis weer voorzichtig aan de slag willen gaan, maar dat gaat nog steeds niet."

En dan is daar het psychische leed wat ze ondervinden. "Gerd was meer dan een broer. Onze band was heel erg sterk. Hij was echt een maatje. Een soulmate van ons."

Eerherstel Gerd

Daarnaast dienen ze een schadeclaim in omdat ze eerherstel willen voor hun broer. Ida: "In het laatste gesprek met de dienstdoend arts maakte Gerd duidelijk dat hij zichzelf intussen ook zorgen maakte over zijn gezondheid. Maar toch leek het erop dat ze hem niet serieus namen. We zien deze claim dan ook als een vorm van eerherstel. En daarmee als erkenning voor het leed dat hem is aangedaan."

Maar vooral ook willen ze dat de situatie bij de huisartsenpost daadwerkelijk verbetert. Jan: "Behalve dat we uitvoerig excuses hebben gekregen, heeft de directie van de SHT toegezegd dat er verbetermaatregelen zullen worden doorgevoerd. Maar wat als daarvoor geen financiële middelen worden vrijgemaakt? Dan blijft dus alles bij het oude. We hopen in de allereerste plaats te bereiken dat er bij die huisartsenpost ook écht maatregelen worden genomen. En niet alleen de huisartsenpost in Enschede, maar eigenlijk bij alle. Als we hiermee kunnen voorkomen dat er ooit nog eens zoiets gebeurt als met onze broer Gerd, dan is ons verhaal niet voor niets geweest."