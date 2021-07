Denekamp wordt Dinokamp? Grootste dinosaurus van Europa staat in Denekamp

Hij is veertig meter lang, ruim acht meter hoog en er waren vijf grote vrachtwagens voor nodig om het gevaarte in Denekamp neer te zetten. In de tuin van museum Natura Docet is vandaag een levensecht model van een Seismosaurus geplaatst. Dat is de grootste dinosaurus die ooit is gevonden.

De dino is onderdeel van een dinotentoonstelling die vanaf volgende week zaterdag in en rond het museum te zien is. Daarmee zijn na dertig jaar de dino's weer terug in Denekamp, want in 1991 was er bij Natura Docet ook een tentoonstelling over dinosauriërs. Daar kwamen toen een recordaantal bezoekers op af.

"Ik werk hier nu een jaar, maar het eerste dat altijd genoemd wordt door de oudere bezoekers is de dino-tentoonstelling van 1991", zegt tentoonstellingsmaker Tristan Fleerkate van Natura Docet. "Als je tegen ze zegt dat het druk is in het museum zeggen ze meteen: in 1991, toen was het pas druk."

Tekst gaat verder onder de video

Trots

Om de grootste dino van Europa voor het eerst naar Nederland te halen moest het museum flink onderhandelen. "Dat heeft heel wat voeten in aarde gehad", aldus Fleerkate. "Maar de Seismosaurus, die in het Duitse Loccum gemaakt is, is er nu. Daar zijn we heel trots op, want het is de eerste keer dat deze in Nederland te zien is. We zijn sinds gisterochtend al bezig met de plaatsing. Er zijn vijf vrachtwagens nodig om alles hier naartoe te brengen."

Vandaag is de dino met een hijskraan op z'n plek gezet in de tuin van het museum. Daar blijft het gevaarte sowieso tot en met 5 september staan, want tot dan is de dinotentoonstelling te zien.