Tweede sluis bij Eefde officieel geopend, nu Twentekanaal verbreden

Werk aan de waterweg, zodat de grotere en zwaardere binnenvaartschepen die nu dan weliswaar door de sluis kunnen ook hun bestemming zoals de containeroverslag in Hengelo kunnen bereiken.

Wie herinnert zich de lange rij extra vrachtwagens op de A1 nog in 2012? Doordat de sluisdeur in het sluizencomplex in Eefde viel was het Twentekanaal onbereikbaar en dat leidde tot verkeersoverlast op de A1 door alle extra vrachtwagens die een maand lang de scheepsladingen over de weg moesten vervoeren. Dit nooit meer, dus werd gekozen om niet alleen de sluisdeur te herstellen, maar ook een tweede sluiskolk aan te leggen.

Sluis bij Eefde (Foto: Archief RTV Oost)

En die mag er zijn. Even wat gegevens van de nieuwe sluis, die de naam Noordersluis kreeg: drie jaar lang is er aan gewerkt, eind april gingen de eerste schepen door de tweede sluis. De lengte van deur tot deur is 143,5 meter en de breedte van de sluis is 12,5 meter. Tussen de sluisdeuren kan 125 meter worden gebruikt door de scheepvaart. Goed voor schepen van de klasse Va, dat zijn grote Rijnschepen van 110 meter en een aflaaddiepte van 3,5 meter. Dit is het grootste type schip dat in de Twentekanalen is toegestaan.

Extra feature Nieuwe sluis

De nieuwe sluis is dieper dan de bestaande. Handig, want daardoor kunnen er schepen doorheen die meer vracht vervoeren. Bovendien is bij laagwater op de IJssel de zogenaamde ‘voorsluis’ niet nodig. Het passeren van de sluis kost daardoor geen extra tijd.

Tweede nieuwe sluis is breder, dieper en langer (Foto: RTV Oost)

Met de tweede sluis is de bereikbaarheid van Twente voor de binnenvaart dus verbeterd. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei daar eerder over: "De tweede sluis geeft een belangrijke economische impuls aan de regio. Het geeft de ruimte aan grotere, zwaarder beladen binnenvaartschepen, die door uitbreiding van het sluizencomplex nu ook de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen aandoen."

Kanaal verbeteren

Om die grotere en zwaardere schepen ook echt naar Hengelo, Almelo en Enschede te kunnen laten varen, zal er wat aan het kanaal moeten worden gedaan. Daarvoor wordt over een lengte van 35 kilometer de damwand vernieuwd en wordt in het Twentekanaal gebaggerd. Op dit moment passeren er jaarlijks 12.000 vrachtschepen en 1500 recreatieschepen de sluis. Dat moeten in de toekomst 20.000 vrachtschepen worden.

Proefvakken op het Twentekanaal (Foto: RTV Oost)

Dat aantal levert nieuwe werkgelegenheid op. Momenteel zijn er 45 bedrijven in de regio Twente direct afhankelijk van de sluis bij Eefde en het Twentekanaal. Dat aantal is goed voor 5.100 fte's. Met de verwachte groei van het aantal scheepsbewegingen op het kanaal zal dat aantal flink groeien.

Als de werkzaamheden zijn afgerond zijn de Twentekanalen bevaarbaar voor schepen van 85 tot 100 meter met een maximale breedte van 11,4 meter. Ook is de vaarweg tussen de IJssel en het sluizencomplex bij Eefde dan geschikt voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 3,5 meter en is de vaarweg tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo geschikt voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 2,8 meter. Dat betekent dat de schepen een laadvermogen tussen de 1500 en 3000 ton kunnen hebben.