Gemeente zet 'flitspalen' in centrum Enschede weer aan

Vanaf deze zomer gaan de 'flitspalen' in het centrum van Enschede weer aan. Rijd je dan met je auto het centrum in zonder vergunning? Dan krijg je automatisch een boete op de deurmat.

De gemeente koos er september vorig jaar voor om de kentekenregistratie-'flitspalen' uit te zetten, om ondernemers op die manier in de zware coronaperiode de ruimte te geven om te ondernemen en dus het stadserf te betreden. Iedereen kon dus met de auto of scooter het centrum inrijden zonder automatisch een boete te krijgen.

Wel was er nog handhaving door politie en boa's, zij controleerden of de juiste vergunningen aanwezig waren. In totaal werden er sinds januari dit jaar 179 boetes uitgeschreven door boa's.

Scooterrijder wordt niet automatisch beboet

Als het systeem vanaf de zomer weer aangezet wordt, komen scooterrijders die illegaal het centrum inrijden mogelijk nog goed weg. Zij worden straks niet door het kentekenregistratiesysteem beboet, maar wel door de boa's.

"Met het OM zijn we nu de laatste puntjes op de i aan het zetten. Wij gaan ervan uit dat het systeem met deze zomervakantie weer operationeel is", laat de gemeente weten. Op welke datum het systeem weer geactiveerd wordt, is nog niet duidelijk. De gemeente moet namelijk eerst nog akkoord krijgen van het Openbaar Ministerie (OM) over de plaatsing van nieuwe borden. Zolang dat akkoord er niet is, mogen er geen boetes uitgeschreven worden.