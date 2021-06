Zoon Enschedese onderwereldbaron langer achter tralies voor drugshandel, wapenbezit en poging doodslag

Om welke drugssoort het gaat, wordt nog onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut. Het gaat om zakken vol met poederachtige stof, volgens de opsporingsdiensten enkele honderden kilo's. De drugs lag opgeslagen in een garagebox aan de Edisonstraat. Daar lagen ook xtc-pillen en verschillende vuurwapens.

Zwaar toegetakeld

De box vol drugs werd ontdekt in een ander onderzoek naar H. Hij zou afgelopen maart in Enschede iemand bijna het licht uit de ogen hebben geslagen. De politie trof toen een zwaargewonde man aan in de Oldenzaalsestraat. Die kwam strompelend vanuit de Kortelandstraat. Het slachtoffer wist zich niets meer te herinneren, maar moest wel worden opgenomen in het ziekenhuis. Waarom de man zo zwaar is toegetakeld is nog niet duidelijk.

CBD

Bij het nagaan van gangen van H. stuitte de politie op de garagebox aan de Edisonstraat. In het 'milieu' werd al snel duidelijk dat de Enschedeër achter beide zaken zou zitten, zoals RTV Oost onthulde. Vandaag heeft het OM dat bevestigd. Johan H. is overgestapt naar een andere, landelijk bekende, advocaat, maar die wil (nog) geen commentaar geven op de verdenking.

Volgens bronnen in de onderwereld, zaten de zakken aan de Edisonstraat vol met CBD-poeder. Dat wordt gewonnen uit hennepplanten, maar bevat geen THC waar je stoned van wordt. Het wordt vaak gebruikt in medicinale wietproducten.

De Baron

De verdachte is zoon van Peter H., die in Enschede bekendstaat als 'De Baron'. Vaak was hij in de stad te zien, rijdend in extreem luxe wagens als een Rolls Royce. De Baron zat in de drugshandel, daar is hij voor veroordeeld. Verder wordt zijn naam geregeld genoemd als opdrachtgever voor een moordaanslag op de Ruischenborgstraat in Enschede. Daar werd begin 2017 een man beschoten met meerdere kogels. Mogelijk was eigenlijk iemand anders het doelwit.

Een ander familielid van Johan H. werd vorig jaar nog opgepakt met zo'n honderd kilo wiet in een bestelbus. Hij zat maar een dag vast. Er was toen nog veel onzekerheid over de gevaren van het coronavirus, waardoor hij op vrije voeten kwam. H. wordt nog wel voor de rechter gebracht.