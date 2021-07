Cao-onderhandelingen muurvast: metaal- en elektrosector begint 48-uursstaking

Na estafettestakingen is het nu tijd voor een landelijke staking in de metaal- en elektrosector. 48 uur lang wordt het werk neergelegd, in de strijd om een goede cao. Ook in onze provincie hebben vakbonden FNV en CNV hun leden en niet-leden opgeroepen het werk neer te leggen. "Al meer dan een half jaar krijgen medewerkers nul op rekest als ze vragen om een eerlijk loon, een betere werk-privébalans en afspraken over eerder stoppen met werken."

Sinds januari worden in de sector door het hele land estafettestakingen gehouden. Nu is het volgens de bonden tijd om een stap verder te gaan en 48 uur lang het werk neer te leggen. "Blijkbaar is dat de enige manier om een eerlijke en moderne cao voor elkaar te krijgen", aldus FNV-bestuurder Van Stigt.

"Het wordt onderhand hoog tijd dat de FME het achterhaalde gevecht over de nieuwe cao opgeeft", vult zijn CNV-collega Bot aan. "Door hun starre opstelling loopt de FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, red.) het gevaar de eigen branche onaantrekkelijk te maken voor werknemers. Lijkt me onwenselijk gezien de schreeuwende behoefte aan vakkundig personeel."

Volgens de bonden is de animo in Overijssel groot en wordt in Zwolle, waar de stakers zich kunnen aanmelden, een grote groep actievoerders uit de hele provincie en daarbuiten verwacht.

De partijen kunnen het vooral niet eens worden over de loonsverhoging. Het bod van de werkgevers is volgens de bonden veel te laag, lager nog dan de inflatie. CNV en FNV verwijten het de werkgevers dat ze zich achter de corona-crisis verschuilen als ze zeggen dat er geen geld is voor een betere loonsverhoging. "Dat is echt onzin, het gaat bij de meeste bedrijven hartstikke goed. En bij die paar waar het minder gaat, zijn we bereid aparte afspraken te maken", zegt Bot.

Maar ook over andere cao-zaken kunnen de partijen het niet eens worden. De staking die vandaag begint moet daar verandering in gaan brengen is de verwachting. De inzet is om voor de zomer nog nieuwe gesprekken met de FME te hebben. Volgens de bonden kunnen de stakingen als het moet de hele zomer door gaan.