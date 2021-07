Ouderen met fietstaxi door Zwolle: "Al lang niet in het centrum geweest"

Voor veel mensen is het heel normaal om even naar het centrum te lopen of te fietsen, maar voor ouderen is dat lang niet zo vanzelfsprekend. Sterker nog, veel ouderen in verzorgingshuizen zijn sinds de uitbraak van het coronavirus nauwelijks de deur nog uit geweest. Daarom konden de afgelopen week zo'n vijftig ouderen in Zwolle gratis een ritje door de binnenstad maken met een fietstaxi.

De rit begon gisteren bij woonzorgcentrum De Havezate. De ouderen reden langs de mooiste plekken van de binnenstad. Nynke Herms Bouwhuis van Driezorg is één van de initiatiefnemers van de actie. "Ieder jaar is weer de Tour de France, dus we vroegen ons af hoe we daar op konden inspelen. Ouderen kunnen natuurlijk niet zo goed bewegen, dus we kwamen terecht bij de fietstaxi. En zo is het ontstaan."

Uit het westen

Veel ouderen zijn al langere tijd niet in het centrum van Zwolle geweest, zo ook mevrouw Timmer. Zij ging eerder deze week met de fietstaxi. "Ik kom uit het westen en woon nog niet zo lang in Zwolle. Ik was dan ook nog nooit in de stad zelf geweest, want met mijn rollator gaat dat niet. En corona natuurlijk."

Ze vond het een prachtige tocht. "De chauffeur had ook een mooi verhaal en liet veel mooie panden zien. De kroegjes heb ik natuurlijk nog niet van binnen gezien, maar dat komt nog. Het is heel informatief en leuk." Twee andere oudere dames hebben er ook zin in en zitten al klaar in de fietstaxi. "We zijn echte Zwolsen, dus we weten wel hoe het eruit ziet. Het is in ieder geval lang geleden dat we in de binnenstad zijn geweest."

Het project is een proef en wordt door het cultuurfonds gesubsidieerd. Als het een succes wordt, kunnen andere ouderen tegen een gereduceerd tarief straks ook zo'n tocht door Zwolle maken.