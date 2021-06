Nog onduidelijk wanneer recyclebedrijf PreZero Zwolle weer aan de slag kan na grote brand

Twee weken na de grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf PreZero in Zwolle, is het nog onduidelijk wanneer de verwerking van het zogenoemde pmd-afval weer kan worden opgepakt. De compleet verwoeste sorteermachine moet opnieuw opgebouwd worden en delen van het pand moeten nog veiliggesteld en gerepareerd worden.

In de ochtend van woensdag 16 juni brak brand uit in de sorteermachine van het recyclebedrijf op bedrijventerrein Hessenpoort. Die brand veroorzaakte dikke zwarte rookwolken die in de weide omgeving te zien waren. Alle medewerkers die op dat moment aan het werk waren wisten op tijd naar buiten te komen.

De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te bestrijden. Een onbekende hoeveelheid pmd-afval - plastic verpakkingen, blik en drankpakken - ging in vlammen op. Geluk bij een ongeluk was dat een grote opslaghal niet door de brand werd getroffen.

Inventarisatie

"We zijn nog druk met de schade te inventariseren", aldus woordvoerder Van Egmond van PreZero. "Er moet nog een stukje van de hal veiliggesteld worden. De installatie is volledig afgebrand, maar de kantoren zijn nog gewoon te gebruiken. Van de twee hallen moet eentje nog veiliggesteld worden, de andere is gewoon te gebruiken."

Hoe lang het gaat duren voordat het recyclebedrijf, dat eind 2019 in gebruik werd genomen, weer aan het werk kan in Zwolle is niet te zeggen. "De sorteermachine moet vervangen worden. We hebben wel de technische kennis, maar het kost wel tijd om weer op te bouwen. Ook het repareren van de andere schade kost tijd."

Afvalstromen

Ondertussen wordt het pmd-afval nog gewoon ingenomen, maar vervolgens gaat het naar andere locaties in Nederland. "We hebben een deel op onze locatie in Rotterdam opgeslagen, of op andere locaties van PreZero. En we zijn nog in gesprek met andere bedrijven over opslag en verwerking."