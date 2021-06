Go Ahead Eagles huurt Ogechika Heil van Hamburger SV

Ogechika Heil speelt komend seizoen in de clubkleuren van Go Ahead Eagles. De 20-jarige vleugelaanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van het Duitse Hamburger SV.

"Ik ben heel blij dat ik dit seizoen voor Go Ahead Eagles speel", zegt Heil, die afgelopen seizoen tot zes invalbeurten in de hoofdmacht van HSV kwam. "Voordat de club interesse in me toonde, was me eerlijk gezegd nog niet veel bekend over Go Ahead Eagles. Maar inmiddels ben ik steeds meer over de club te weten gekomen. Zo heb ik onder andere veel over de supporters te horen gekregen. Ik ben geweldig ontvangen door de club en ben superblij om in Deventer te zijn."

Snelheid en dribbels

Heil kijkt uit naar zijn eerste wedstrijd voor de Deventer club. "Zelf ben ik een speler die met mijn snelheid en mijn dribbels graag voor dreiging vanaf de vleugels zorgt. Aankomend seizoen wil ik het team zoveel mogelijk helpen om met Go Ahead Eagles handhaving in de Eredivisie te bewerkstelligen. Ik hoop de supporters zo snel mogelijk te zien bij de eerste wedstrijd en kan niet wachten om in De Adelaarshorst te spele", aldus Heil.

Go Ahead Eagles had Heil al langer op het verlanglijstje staan. "Hij is een kleine, maar snelle en fysiek sterke speler die een actie in huis heeft. Bij Go Ahead Eagles krijgt hij de kans om meer wedstrijden te spelen als aanvaller", vult technisch manager Paul Bosvelt tot slot aan.