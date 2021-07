Coronabrandhaard bij discotheek in Enschede

Discotheek Aspen Valley in Enschede is afgelopen zaterdag een coronabrandhaard geweest. Meerdere jongeren laten onafhankelijk van elkaar aan RTV Oost weten tijdens het feest besmet te zijn geraakt. Zaterdagnacht was het eerste grote feest in de Enschedese discotheek sinds anderhalf jaar. Zo'n 800 mensen waren aanwezig.

Bedrijfsleider Bruno de Vlaming van Aspen Valley is op de hoogte van de besmettingen. "We krijgen veel berichten van mensen die hier geweest zijn en hier besmet zijn geraakt. We weten niet of dit ook echt hier gebeurd is, want we hebben nog geen contact gehad met de GGD. Ik wil hier dan verder ook nog niets over zeggen."

Vriendinnengroep besmet

Anne* was met een grote groep vriendinnen afgelopen weekend in de discotheek in Enschede. Ze is daar volgens haar - net als een aantal vriendinnen -besmet geraakt. "Wij hebben ons zaterdagmiddag laten testen om een QR-code te krijgen om de discotheek in te gaan en waren allemaal negatief. Na het weekend kreeg ik al een beetje keelpijn, maar ik dacht niet direct aan corona. Toen het dinsdag erger werd en ik mij liet testen, bleek ik positief."

Ze kan het naar eigen zeggen niet ergens anders opgelopen hebben. "Ik ben verder niet met anderen in contact geweest en veel vriendinnen hebben het nu ook. Zij waren allemaal in de discotheek. Daarnaast weet ik ook van anderen die daar waren dat ze corona hebben."

Mogelijke sluiting

De Vlaming van Aspen Valley weet nog niet of ze komende dagen weer open gaan. "Ik wil het daar nog niet over hebben. Eerst moeten we zelf inzichtelijk krijgen of het waar is dat hier inderdaad mensen besmet zijn en om hoeveel mensen het gaat."

*: Anne is niet de echte naam van de besmette persoon. Haar naam is wel bekend bij de redactie.

RTV Oost was afgelopen zaterdag aanwezig bij het feest in Aspen Valley: