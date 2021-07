Na bijna 150 jaar herdenkt Zwolle voor het eerst de slavernij: "Zwarte bladzijde"

Onder de genodigden waren onder meer nazaten van mensen die vroeger in de slavernij hebben gewerkt. De slaven werkten in de koffie-, thee- en katoenplantages in de overzeese koloniën. In 1863 werd de slavernij afgeschaft. In Nederland was het al langere tijd verboden, maar in de koloniën die ons land toen had gold dat niet.

De producten werden in Nederland voor veel geld verhandeld. Daar hebben veel mensen van geprofiteerd. Over de ellendige omstandigheden waaronder de mensen op de plantages moesten werken werd gezwegen. Maar dat gebeurt nu niet meer. Bij de herdenking van gisteren werd vooral stil gestaan bij discriminatie van zwarte mensen waar in onze maatschappij nog steeds sprake van is.

Zwarte bladzijde

Niet alleen de nazaten van de mensen die als slaaf hebben gewerkt kwamen aan het woord. Ook sprak een jongeman van begin twintig over de verkeerde dingen die zijn voorouders deden. Hij noemde het een "zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis die vandaag de dag bespreekbaar moet worden gemaakt". Onder meer op scholen waar het in de lessen kan gaan over bewustwording van dit verleden.

Herdenking en bevrijding

Het onlangs in Zwolle opgerichte comité 30 juni - 1 juli wil een jaarlijks terugkerende herdenking houden. En op 1 juli is het tijd voor een bevrijdingsfeest. Een grootse aanpak was het gisteravond niet. Het moet nog meer bekendheid krijgen. Dat zal volgens de initiatiefnemers de komende jaren lukken, als er meer aandacht is voor het slavernijverleden van ons land.