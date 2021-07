Kuipers leidt kwartfinale Tsjechië - Denemarken op EK

Björn Kuipers heeft zaterdag de leiding over het duel tussen Tsjechië en Denemarken in de kwartfinales op het EK. Het wordt de derde wedstrijd voor de arbiter uit Oldenzaal op het Europees kampioenschap.

Kuipers wordt in het Olympisch Stadion in Bakoe bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Vierde official is de Rus Sergei Karasev. Pol van Boekel is VAR en hij wordt geassisteerd door Kevin Blom.

Oranje

Tsjechië was zondag verantwoordelijk voor de uitschakeling van het Nederlands elftal; Oranje werd met 2-0 verslagen. Denemarken was een dag eerder in de Johan Cruijff Arena met 4-0 te sterk voor Wales.

Kuipers floot eerder dit EK de duels Denemarken-België (1-2) en Slowakije-Spanje (0-5).