Ondernemers optimistisch over uitgaansleven ondanks corona-uitbraak in Enschede

Een negatieve coronatest, een volledige vaccinatie of een herstelbewijs is nodig voor een geldige QR-code in de CoronaCheck-app. Op een aantal plekken in Overijssel hebben feestvierders die nodig om veilig uit te kunnen gaan. Uitbaters zetten alles in het werk om een stapavond coronaproof te laten verlopen, maar beamen ook dat een besmetting nooit helemaal uit te sluiten valt.

Vliegende Paard (Zwolle)

Het Vliegende Paard in Zwolle had voor het feest van afgelopen zaterdag 200 kaarten verkocht. Een kwart daarvan kon niet naar binnen, omdat zij de uitslag van de coronatest niet op tijd binnen hadden. "Uiteindelijk waren er zo'n 150 gasten in de tent", zegt uitbater Dennis Kaatman.

Hij zegt alert te zijn op mogelijke fraudeurs. "Ik heb zelf even aan de deur gestaan, op het moment dat twee jongens probeerden om bij ons binnen te komen met een screenshot van een QR-code in de CoronaCheck-app. Dat tackle je zo, dus die jongens hebben we weggestuurd. Een geldige QR-code heeft namelijk een bewegend symbooltje. Het is te vergelijken met de situatie vroeger, toen mensen probeerden binnen te komen met een identiteitskaart van een ander."

Toch valt een coronabesmetting in de horeca nooit helemaal uit te sluiten, denkt Kaatman. "Dat wat er in Enschede is gebeurd, kan ons volgens mij allemaal overkomen. Je kunt het systeem nooit helemaal zo inrichten dat een besmetting onmogelijk is."

Dennis Kaatman van Het Vliegende paard ontvang dit weekend weer hossende en feestende studenten. (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Dancing Bruins (Saasveld)

Bij Dancing Bruins in Saasveld waren afgelopen zondag zelfs 3.500 feestvierders binnen. “Dat was een hele operatie”, zegt eigenaar Patrick Bruins. “Zo’n organisatie hebben we nog nooit gehad, er liepen ongeveer dertig beveiligers extra die avond.”

“Zo ver ik weet is bij ons niemand besmet geraakt. Iedereen is aan de deur gecontroleerd op een geldige QR-code. Een paar meisjes probeerden het met een valse code, die zijn er niet in gekomen.”

Ook komend weekend is Bruins weer uitverkocht met drieënhalf duizend bezoekers. Bruins: “We evalueren altijd hoe het gegaan is. Aanstaande zondag werken we binnen en buiten met extra muntverkooppunten. Aan de QR-controle veranderen we niets. Dat ging goed, terwijl we daar juist het meeste oponthoud hadden verwacht.”

Een paar meisjes probeerden het met een valse code, die zijn er niet in gekomen Patrick Bruins

Leeren Lampe (Raalte)

Bij De Leeren Lampe in Raalte staat komende zaterdag het eerste feestje op het programma waarbij bezoekers enkel met de CoronaCheck-app naar binnen kunnen. "In de basis denk ik dat het een veilig systeem is. Maar het wordt voor ons ook de eerste keer, dus het is best een beetje spannend", zegt eigenaar Timo Roescher.

De ondernemer heeft inmiddels 600 kaarten verkocht en verwacht het totaal aantal tickets van 800 nog wel te halen. "Een systeem dat honderd procent waterdicht is, ga je denk ik niet krijgen. Maar we gaan ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers."