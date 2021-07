Forse drukte in Zwolle tijdens staking metaalsector

"Wie wil er nou koopkracht inleveren?" Vraagt FNV-lid Jan Huzink zich af. "Ik in ieder geval niet. En dat is wel wat ze willen want met een loonsverhoging van 1,1% per jaar halen we niet eens de inflatiestijging."

FNV-kaderlid Huzink is duidelijk, deze staking is er niet voor niets. Sinds januari worden door het hele land estafettestakingen gehouden. Nu is het volgens de bonden tijd om een stap verder te gaan en 48 uur lang het werk neer te leggen. "Blijkbaar is dat de enige manier om een eerlijke en moderne cao voor elkaar te krijgen."

De animo in Overijssel is groot en de verwachte groep actievoerders is inderdaad behoorlijk fors. Werknemers komen vanuit Hoogeveen, Hengelo en zelfs van Arnhem naar Zwolle om zich in te schrijven.

Eén voor één laten de stakers zich inschrijven bij de stakingsleider (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Loonsverhoging

Het parkeerterrein van het Mercure Hotel in Zwolle Zuid staat vol met auto's. Niet van hotelgasten, maar van stakers. Eén voor één laten ze zich registreren, nemen een lunchpakket en wat flyermateriaal in ontvangst en dan schuift de rij auto's een stukje op.

"Het gaat hartstikke goed in de sector", verteld Jan Huzink, "De winsten groeien met de dag, maar de werkgevers willen niet met ons delen. Tsja, en dan krijg je dit."

Al sinds januari organiseren de vakbonden stakingen in de sector. Tot nu toe leverde dat niets op. Vandaag is de eerste dag van een 48-uursstaking die in meerdere regio's in het land georganiseerd wordt. Volgens de bonden kunnen de stakingen als het moet de hele zomer door gaan.