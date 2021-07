Raalte helpt dorpen zoeken naar invulling van lege kerkgebouwen

De komende jaren worden er zeker vijf kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken in de gemeente Raalte. Eerder dit jaar werd de Pauluskerk in Raalte al gesloten. Uiterlijk in 2025 wil parochie Heilig Kruis de kerken in Heeten, Nieuw Heeten, Broekland, Luttenberg en Mariënheem gesloten hebben.

'Het zou mooi zijn als we deze gebouwen kunnen behouden'

Om de kerkgebouwen toch te behouden in de dorpen, wil gemeente Raalte helpen om de gebouwen een nieuwe bestemming te geven. “Je ziet dat het begint te kriebelen in de dorpen”, legde wethouder Frank Niens donderdagmorgen uit. “Het zou mooi zijn als we deze gebouwen kunnen behouden.”

In totaal stelt Raalte 25.000 euro beschikbaar voor de onderzoeken. Per kerkgebouw is er maximaal 5.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling gaat op 12 juli open.