GGD bevestigt coronacluster in discotheek in Enschede

De GGD Twente bevestigt dat er sprake is van een coronacluster in discotheek Aspen Valley in Enschede. Er zijn al meerdere besmettingen te herleiden naar het feest van afgelopen zaterdag.

Gisteravond meldde RTV Oost al dat er mogelijk sprake zou zijn van een coronabrandhaard. Meerdere jongeren lieten onafhankelijk van elkaar aan RTV Oost weten tijdens het feest besmet te zijn geraakt. Zaterdagnacht was het eerste grote feest in de Enschedese discotheek sinds anderhalf jaar. Zo'n 800 mensen waren aanwezig.

'Laat je testen'

"We weten nog niet hoeveel besmettingen er exact zijn, maar we roepen iedereen op die daar geweest is om zich te laten testen", zegt Reinier van Broekhoven van de GGD. "Het bron- en contactonderzoek is nu in volle gang. Daarnaast zoeken we ook uit hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het is nog te vroeg om daar wat over te zeggen."

Bedrijfsleider Bruno de Vlaming van Aspen Valley wist gisteren nog niet of ze komende dagen weer open gaan of hun deuren gesloten houden. Andere horecagelegenheden geven aan geen signalen van besmettingen te krijgen.