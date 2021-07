VIDEO | Oost op het Asfalt: zijn deze inhalende automobilisten nu dapper of dom?

Deze vrachtwagenchauffeur rijdt onder meer veelvuldig in de regio Salland. Daar werd hij de afgelopen tijd geconfronteerd met twee hachelijke situaties.

Waaghals

De bestuurder van deze bestelbus heeft zichtbaar geen zin om te wachten voor de vrachtwagenchauffeur, die er logischerwijze wat langer over doet om zijn combinatie over de rotonde te manoeuvreren. Waarop deze waaghals op het allerlaatste moment voor zijn truck langs schiet, tot grote schrik van de chauffeur.

Dagelijks raak

En volgens diezelfde vrachtwagenchauffeur is het op de N35 bij Nijverdal eigenlijk dagelijks raak met automobilisten, die nog snel even willen invoegen voordat de weg eenbaans wordt. Ook hier is te zien hoe meerdere automobilisten de optrekkende vrachtwagen nog passeren. En net op het moment dat de trucker denkt dat het nu ab-so-luut niet meer mogelijk is om nog in te halen, jakkert er nog net een automobilist voor hem langs. Daarbij scheert de bestuurder van het autootje rakelings langs de betonnen rand.

De vrachtwagenchauffeur wijst erop dat het enkele weken daarvoor op deze plek nog hopeloos mis is gegaan, waarbij een automobilist de macht over het stuur verloor en crashte. De auto belandde in de berm, maar de bestuurder kwam met de schrik vrij.

Bij het toesturen van de dashcambeelden verzuchtte de trucker dan ook: "Zijn deze automobilisten nou dapper of gewoon hartstikke dom?"

