Hengelose radarsystemen weerstaan Russische aanval

Defensieminister Bijleveld, afkomstig uit Goor, was ongemeen fel in haar bewoordingen over het incident, dat eerder deze week naar buiten kwam: "Intimidatiepraktijken, agressief gedrag, onveilig en onverantwoord."

NAVO-oefening

Gevechtstoestellen van de Russische luchtmacht blijken vorige week urenlang schijnaanvallen te hebben uitgevoerd op de Zr. Ms. Evertsen, een luchtverdedigings- en commandofregat van de Koninklijke Marine.

De Evertsen maakt momenteel deel uit van Seabreeze, een grootscheepse NAVO-oefening in de Zwarte Zee waaraan onder meer ruim dertig oorlogsbodems uit dertig landen, vijfduizend militairen en veertig gevechtstoestellen deelnemen. De oefening is een solidariteitsactie aan de Oekraïne, dat eerder lijdzaam moest toezien hoe de Russische Federatie het schiereiland De Krim inlijfde.

Rusland is zwaar geïrriteerd over deze oefening en vooral de achterliggende reden ervan.

Terwijl Moskou kennelijk vindt dat dit deel van de Zwarte Zee tot Russisch territorium behoort, is er volgens de NAVO sprake van internationale wateren en heeft de internationale troepenmacht dan ook alle recht daar te oefenen.

Urenlange schijnaanvallen

Nadat een dag eerder al een Britse torpedojager onder vuur werd genomen, was de dag erop de Zr. Ms. Evertsen doelwit. Russische straaljagers voerden vijf uur lang schijnaanvallen uit. Daarbij scheerden ze rakelings over het Hollandse fregat.

Het komt wel vaker voor dat de Russische luchtmacht zich schuldig maakt aan relatief onschuldige pesterijen, maar in dit geval waren de toestellen bewapend en kwamen ze uitzonderlijk dichtbij.

De actie voerde heel wat verder dan de gebruikelijke pesterijtjes, aldus de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim voor de microfoon van Radio 1.

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. (Foto: Arenda Oomen Fotografie / ministerie van Defensie)

"Deze toestellen waren bewapend en kwamen zo dichtbij dat het ook onveilig werd", aldus Eichelsheim. "De manier waarop het nu gebeurde - met bewapening, grootschalig en continue schijnaanvallen - is een uitzondering. Zoals het hier gebeurde is een zeldzaamheid die we nog niet eerder hebben gezien."

Paradepaardjes Thales

De Evertsen is uitgerust met onder meer de Smart-L, met een bereik van vierhonderd kilometer een van de paradepaardjes uit de stal van Thales in Hengelo. Het fregat is verder voorzien van de APAR, de Active Phased Array Radar, die tot tweehonderd luchtdoelen tot op 150 kilometer kan volgen.

De Thales-radarsystemen blijken vervolgens een belangrijke rol bij de schijnaanvallen te hebben gespeeld. De Russen hebben namelijk vanaf De Krim geprobeerd de radarsystemen te jammen, ofwel verstoren. De Thales-systemen bleven echter feilloos overeind. Zodoende kon de commandant de situatie voortdurend in de gaten houden.

"Daardoor heeft de bemanning zich nooit echt bedreigd gevoeld. Al is het natuurlijk wel intimiderend", aldus Eichelsheim. Die heeft de commandant van de Evertsen intussen gesproken en daarbij werd duidelijk dat die nooit heeft overwogen tot actie over te gaan. Met dank aan de Thales-radars, waardoor de commandant kon inschatten of er reëel gevaar dreigde.

Officieel protest

Het laatste woord over de schijnaanvallen van de Russen is overigens nog niet gesproken. Los van de felle kritiek die Defensieminister Bijleveld eerder deze week zal de bewindsvrouw een dezer dagen tegenover Moskou officieel protest aantekenen.