Eerste schadevergoedingen kanaal Almelo-de Haandrik bekend: "Hiervan kunnen de huizen niet worden hersteld"

De provincie Overijssel heeft de eerste vergoedingen toegekend voor de schade die is ontstaan aan woningen, als gevolg van werk aan kanaal Almelo-De Haandrik. Tot vreugde of opluchting leidt dat allerminst, merken ze bij de stichting die de gedupeerden bijstaat: "Hiervan kunnen de schades niet worden hersteld."

Van scheuren in muren, tot verzakte vloeren en ondergelopen kelders. De schades aan de bijna 400 huizen die vergoeding in aanmerking komen, verschillen sterk: ze zorgen voor ongemak tot compleet onbewoonbare woningen. Zo verschillen ook de bedragen die tot nu toe door de provincie zijn toegekend: die lopen uiteen van 6.500 euro tot meer dan 60.000 euro.

Zo divers als de schades en de hoogte van de bedragen, zo eensgezind zijn de reacties op de toegekende vergoedingen, blijkt uit de woorden van Harry Broekhuizen van Stichting Kant Nog Wal. "De rode draad is dat mensen zeer ontevreden zijn", zegt hij. Bij de stichting komen 'meerdere telefoontjes per week' binnen, waarin gedupeerden hun ongenoegen delen en vragen wat ze moeten doen.

Niet genoeg voor herstel

"Mensen kunnen hier de schade niet van herstellen, en zeker niet duurzaam herstellen", zegt Broekhuizen. "Alleen de optische schade wordt vergoed, zo lijkt het. Zo komt het in ieder geval over."

Of tegen de toegekende bedragen bezwaar wordt gemaakt, weet Broekhuizen nog niet. Want dat kost in eerste instantie alleen maar geld. "Je kunt bezwaar maken, maar als je dat doet, moet je dat wel onderbouwen. Dus moet je een taxatierapport aanleveren. Daarvoor krijg je 1000 euro van de provincie, maar zo'n rapport laten opstellen kost veel meer dan dat."

De provincie laat weten vooralsnog geen 'formele bezwaren' te hebben ontvangen, naar aanleiding van de vastgestelde schadevergoedingen.

Niet voor iedere gedupeerde

Niet iedere bewoner met schade aan de woning komt overigens in aanmerking voor een schadevergoeding, zegt een woordvoerder van de provincie. Dat is alleen het geval als de provincie aansprakelijk is.

Om de subsidie aan te vragen is een overeenkomst met een aannemer verplicht. woordvoerder van de provincie Overijssel

Voor schade aan woningen waarvoor de provincie de aansprakelijkheid niét erkent, kunnen bewoners een subsidie aanvragen. "Om die aan te vragen, is een overeenkomst met een aannemer verplicht."

Er is nog een groot verschil tussen de twee regelingen: bij een schadevergoeding geldt dat ook restschade door de provincie wordt vergoed, bijvoorbeeld aan meubels. Bij de subsidie is dat niet zo. Met de subsidie mogen alleen de kosten voor een 'deugdelijk herstel' van de schade worden betaald.

Een overeenkomst met een aannemer is nodig voor aanvraag, maar het kan goed zijn dat het subsidiebedrag lager uitvalt dan de offerte van de aannemer om die schade te herstellen. De hoogte van de subsidie is (of wordt) per geval vastgesteld door de onafhankelijke schade-expert.

Wachten met herstel

De provincie heeft tot nu toe de bedragen van twaalf vergoedingen en subsidies vastgesteld, waarvan er een inmiddels is uitgekeerd. Omdat nieuw onderzoek wordt gedaan naar hoe de schade is ontstaan - en dus of de provincie verantwoordelijk is - kunnen bewoners ervoor kiezen te wachten met het aanvragen van de subsidie voor schadeherstel. De regeling is tot medio volgend jaar opengesteld.

Provinciale Staten besloot eind vorig jaar tot een schaderegeling voor alle gedupeerden, waarbij een onafhankelijk schade-expert de hoogte van de schade moest vaststellen. 117 huishoudens van verzakte huizen rondom het kanaal kregen al eerder vorig jaar te horen dat ze volledig schadeloos worden gesteld door de provincie. Een aantal gedupeerden die hun woningen uit moesten vanwege onveilige situaties door de verzakkingen, bleek daarbij toch buiten de boot te vallen.

Hoe zit het ook alweer?

Ongeveer 400 huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen sinds drie jaar met schade aan hun woningen, zoals scheuren in muren, verzakte vloeren en ondergelopen kelders. Die problemen begonnen vrij snel nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor grotere en dus zwaardere vrachtschepen. Daarom legden de omwonenden al snel de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen.

Vorig jaar mei concludeerden onderzoekers van kennisinstituut Deltares echter dat de schade aan het merendeel van de woningen niét is veroorzaakt door de baggerwerkzaamheden. Maar uit onderzoek dat hoogleraar Stefan van Baars - op eigen initiatief - deed naar het kanaaldrama, kwam in januari van dit jaar naar voren dat er wel degelijk grote fouten zijn gemaakt.

Aanvankelijk liet de provincie weten niets met het kritische onderzoek van Van Baars te zullen doen, omdat het 'geen nieuwe inzichten' zou bevatten. Inmiddels loopt alsnog een nieuw onderzoek naar de oorzaak van de schade, waarbij ook Van Baars betrokken is.