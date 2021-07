Justitie eist half jaar gevangenisstraf tegen moeder dode baby Hailey Nieuwleusen

De moeder van de vier maanden oude baby Hailey is volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan het niet tijdig inroepen van medische hulp toen ze haar dochter zwaar mishandeld aantrof bij thuiskomst uit de nachtdienst. Het meisje overleed later die dag aan haar verwondingen.

De moeder had direct 112 moeten bellen, maar heeft eerst met haar man een verhaal verzonnen, een verklaring gezocht, voor de ernstige verwondingen van het meisje. De strafeis is een jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk en drie jaar proeftijd.

Vader schuldig aan mishandeling

De vader van Hailey is volgens het OM verantwoordelijk voor de dood van het vier maanden oude meisje. Tegen hem is onlangs twaalf jaar cel geëist. Hij zou het meisje zo ernstig hebben mishandeld dat zij daaraan overleed.

De strafeis tegen de moeder kwam voor haar vandaag geheel onverwacht. De vrouw stortte na het horen van de strafeis in. Daarop werd de zitting even geschorst. Op de gang werd de moeder getroost door haar ouders en een vriendin, huilend en snikkend zei ze "ik heb het niet gedaan."

Tijdens de zitting zijn de wisselende verklaringen en leugens in het begin verteld door de moeder door het Openbaar Ministerie tegen het licht gehouden. De officier van justitie zegt dat de moeder probeerde haar straatje schoon te vegen. Ook was er sprake van eerdere mishandeling van het meisje. Hailey had oude botbreuken en een bloeding in het hoofd. De officier van justitie neemt het de verdachten kwalijk dat zij niet vertellen wat er precies is gebeurd en dat zij samen een verhaal hebben bedacht.

Zoeken op internet

Er is een tijdspad gemaakt vanaf het moment dat de moeder thuiskwam die bewuste nacht. Uit de telefoongegevens blijkt dat zij eerst een poosje bij haar vriend was, met wie zij een buitenechtelijke relatie had. Rond half drie 's nachts kwam de moeder thuis.

Zij heeft altijd verklaard niet direct te hebben gemerkt dat het kindje mishandeld was, zij was nog een poosje beneden, maakte wat eten klaar en de vader van het meisje kwam beneden. Toen ze boven kwam, vond ze het kindje wat anders reageren, de vader zou hebben gezegd 'Laat Hailey maar liggen, ze slaapt net.' De moeder heeft het kindje wel geprobeerd te troosten en zag toen later bij het verschonen van Hailey pas dat het meisje gewond was aan haar hoofdje.

Dat de moeder zich bij thuiskomst niet bewust was van de ernst van de situatie van haar dochter blijkt volgens haar advocaat uit de zoekopdrachten die zijn gevonden op haar telefoon, de vrouw heeft volgens hem gezocht op verschillende ziekteverschijnselen van een baby.

Volgens de advocaat kloppen die zoekopdrachten bij het beeld van iemand die niet weet wat er is gebeurd met haar kindje en die uiteindelijk de spoedeisende hulp belt voor advies en hulp. Dat de moeder aan de telefoon liegt over de toedracht van het letsel wordt haar wel zeer kwalijk genomen. Reden dus voor het OM om wel een gevangenisstraf te eisen.

Veel geweld tegen baby

Onderzoek wees uit dat baby Hailey zeer zwaar is mishandeld met zwaar hersenletsel tot gevolg. Het lijkt erop dat het kindje met haar hoofdje tegen een hard oppervlakte moet zijn geslagen en heen en weer is geschud. De verwondingen waren volgens de deskundigen dermate ernstig dat zij dat nog maar een keer eerder bij een kindje hadden gezien. De mate van geweld en de houding van de vader tijdens het proces waren redenen om een veel hogere straf te eisen. Gebruikelijk is dat voor een dergelijk strafbaar feit een gevangenisstraf van vier jaar wordt geëist. De officier vond dat niet passend in het geval van de vader en eiste vorige week twaalf jaar.

Vrijspraak

De verdediging vindt dat de moeder moet worden vrijgesproken. De advocaat van de moeder zegt dat in zijn ogen er geen sprake is van nalatigheid en dus het onthouden van medische hulp. De moeder kan wel onwetendheid en dus niet adequaat handelen worden verweten, maar daar kan geen gevangenisstraf voor staan, aldus de verdediging.

De moeder is toen ze doorhad dat er iets mis wat met haar baby door de vader onder druk gezet om niet direct te bellen voor hulp. Ook heeft de man haar gedwongen te liegen over het vallen van de trap met Hailey. Eerder verklaarde de moeder bang te zijn voor haar man, hij had gezegd dat zij en hun oudere zoon niet levend het huis uit zouden komen als ze niet zou zeggen dat zij gevallen was. De moeder en vader hebben geen contact meer.

De advocaat vraagt de rechter rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de vrouw. De moeder kreeg nog het laatste woord, daarin gaf ze aan door een hel te zijn gegaan het laatste jaar. dat zij levenslang heeft na de gewelddadige dood van haar kindje en dat ze nog steeds niet weet waarom dit Hailey is overkomen.

De rechtbank doet 22 juli uitspraak in zowel de zaak van de vader als de moeder.