GGD sluit een derde van de vaccinatielocaties in Overijssel

De nieuwe vaccinatielocatie in de Expo in Enschede (Foto: RTV Oost)

Vier van de twaalf coronavaccinatielocaties in Overijssel gaan nog deze zomer sluiten. GGD IJsselland trekt zich terug uit Dalfsen en Kampen, terwijl GGD Twente de deuren sluit in Oldenzaal en Markelo. Steeds meer mensen zijn inmiddels deels of volledig gevaccineerd.

GGD IJsselland vaccineert elke week 35.000 tot 45.000 mensen per week op vijf vaste vaccinatielocaties en een pop up-locatie. “We hebben tot nu toe al ruim 413.000 vaccinaties gegeven", zegt Margreet Algera van GGD IJsselland. "In juli loopt het aantal prikken per dag terug, dan heeft een groot deel van de inwoners van IJsselland de eerste, en soms enige, vaccinatie al gehad. Dat betekent dat we steeds minder priklijnen gebruiken en dat we kunnen afschalen. De GGD blijft vaccineren totdat iedereen die dat wil één of twee prikken heeft kunnen halen."

In Dalfsen en Kampen wordt op 8 augustus voor het laatst geprikt, terwijl de locaties in Deventer, Hardenberg en Zwolle vanaf dat moment acht uur per dag open zijn, in plaats van twaalf uur. GGD IJsselland blijft zeven dagen per week vaccineren. Afhankelijk van landelijk beleid wordt na de zomer mogelijk verder afgeschaald. Maar als de omstandigheden veranderen, dan kunnen de plannen ook weer worden bijgesteld "We blijven flexibel inspelen op de situatie".

GGD Twente

In Twente sluiten de vaccinatielocaties in Oldenzaal en Markelo op respectievelijk maandag 26 juli en maandag 16 augustus. De vaccinatielocaties in Almelo, Enschede, Hengelo en Nijverdal blijven voorlopig geopend. Hoe lang deze vier locaties open blijven, is ook weer afhankelijk van de landelijke vaccinatiestrategie.